Oldenzaler vier maanden de cel in voor veroorzaken ernstig ongeval

De rechtbank in Almelo heeft een 29-jarige autobestuurder uit Oldenzaal veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden voor het veroorzaken van een ongeval met ernstige afloop. De man reed in maart 2018 met zijn auto op de verkeerde weghelft en kwam in botsing met een tegemoetkomende auto.

Naast de celstraf kreeg de man een rijontzegging van vier jaar.

Bij de botsing op de Lossersestraat in Oldenzaal raakte de bestuurster van de tegemoetkomende auto zwaar gewond. Ze liep blijvend hersenletsel op. Twee weken geleden vertelde de vrouw, een verpleegster bij een zorginstelling in Losser, hoe ze het ongeluk beleefde. "Ik zag hem op me afkomen en wist dat ontsnappen niet meer mogelijk was. Nou dit is het dan, dacht ik, nu ga ik dood. Dat ik nog leef is een wonder, dat vertelden de mensen van de ambulance me, maar ook de dokter in het ziekenhuis."

Rijden als een gek door Oldenzaal

Meerdere automobilisten werden in de avonduren van 26 maart twee jaar geleden geconfronteerd met het rijgedrag van de Oldenzaler. Zij zagen hoe de man als een gek door Oldenzaal reed. Hij nam met piepende banden rotondes aan de verkeerde kant en scheurde met hoge snelheden over de verkeerde weghelft van de Lossersestraat.

De Oldenzaler zegt dat hij niets meer weet van zijn dollemansrit die avond. Dat komt volgens hem doordat hij een hersenschudding opliep bij het ongeluk, maar dat blijkt niet uit zijn medisch dossier. Drank zou mogelijk een rol gespeeld hebben, in de auto van de man werden lege bierblikken gevonden. Een bloedproef mislukte omdat agenten vergaten het afgenomen bloedmonster te verzegelen.

Tot grote verontwaardiging van het slachtoffer en haar familie liet de 29-jarige nooit iets van zich horen. Het slachtoffer noemde hem in een slachtofferverklaring een 'gewetenloos mens'. "Iemand die heel goed wist dat hij met zijn crimineel rijgedrag anderen in gevaar bracht."