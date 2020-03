Universiteit Twente eind van de maand rookvrij ook tijdens evenementen en festivals

Debat over rookvrije campus UT in Enschede (Foto: RTV Oost / Kevin Drieze)

Geen sigarettenrook meer op de campus in Enschede, dat is het doel. Eind deze maand mag er op het terrein van de Universiteit Twente niet meer gerookt worden. Alle voorzieningen om te roken, zoals abri's en doofpotten, worden weggehaald. Ondanks het aanstaande verbod was er vandaag toch nog een debat over het nieuwe rookbeleid georganiseerd door Studium Generale en U-Today.

Debatteren

Aan de hand van een aantal stellingen debatteerden drie panelleden (Mirjam Bult - college van bestuur, Marloes Postel - onderzocht rookgedrag UT en Marcel Pieterse - expert rookverslaving) en een handjevol bezoekers over het nieuwe rookbeleid. Een goede zaak, of schiet het te ver door? En hoe handhaaf je zo'n verbod in de praktijk?

Festivals

Ook tijdens evenementen en festivals op het terrein van de Universiteit Twente mag na 30 maart niet meer worden gerookt. De organiserende partijen reageerden volgens vice-voorzitter Mirjam Bult positief op het besluit. "Ze zien het als iets dat ze kunnen gebruiken in de profilering en goed is voor het imago van een event. Ik heb er vertrouwen in dat we er goed uitkomen." De UT biedt rokers zelfs hulp bij het stoppen.

De nieuwe Tabaks- en rookwarenwet staat roken per 1 januari 2020 niet meer toe op terreinen van onderwijsinstellingen. Scholen hebben een paar maanden tijd om de nieuwe regelgeving in te voeren.