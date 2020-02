Laboratorium in Hengelo gereed om te testen op coronavirus

De laatste keer dat er vanuit het opschalingsnetwerk een beroep werd gedaan op LabMicTA was in 2009, tijdens de pandemie van influenza. LabMicTA staat overigens voor Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek.

Het laboratorium in Hengelo schrijft op haar website dat ze 'nu gereed zijn om te gaan testen op het coronavirus (SARS-CoV-2). LabMicTA en andere opschalingslaboratoria gaan hierin een rol spelen zodra de noodzaak zich aandient om ook regionaal te gaan testen.' Voor de duidelijkheid: de naam van het nieuwe coronavirus is SARS-CoV-2. De ziekte die ontstaat na besmetting met dit virus heet COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Omvang uitbraak

Of er ook echt een beroep wordt gedaan op het Hengelose laboratorium of de andere laboratoriums die onderdeel zijn van het netwerk van opschalingslaboratoria is nu nog niet duidelijk. 'Dat hangt af van de ontwikkelingen rond de omvang van de uitbraak en de situatie in Europa en Nederland. Met de dag kan dit veranderen; wij houden u op de hoogte', schrijft het laboratorium op haar website.

LabMicTA houdt zich bezig met alles wat met infecties te maken heeft. Dit houdt in: het voorkomen van infecties, het onderzoeken van patiëntmateriaal op de aanwezigheid van micro-organismen die klachten kunnen veroorzaken, en het adviseren aan de behandelend arts over de optimale behandeling hiervan.

Ziekenhuis ZGT

Mocht het coronavirus opduiken in het werkgebied van ziekenhuis ZGT in Almelo, dan zijn ze er daar klaar voor. Op de spoedeisende hulp in Almelo hebben ze al een coronabak klaarstaan.

Die bak is er om te zorgen dat het verplegend personeel niet misgrijpt op het moment dat er een patiënt met een verdenking van corona in het ziekenhuis komt. De bak is gevuld met mond-neusmaskers, schorten, spatbrillen, handschoenen en kweeksets.