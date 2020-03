Geen reden voor een feestje voor tegenstanders kernenergie bij herdenking Verdrag van Almelo

Vijf dagen na de ondertekening was al het eerste, bescheiden protest. Vijftig man hield een demonstratie. Twee maanden later waren dat er 2500. In 1978 waren de protesten tegen de productie van verrijkt uranium op hun hoogtepunt: meer dan 40.000 demonstranten overspoelden Almelo om te demonstreren tegen kernenergie. Almelo stond ineens op de kaart.

Dirk Bannink van de stichting Laka: "Ik was er in eerste instantie natuurlijk bij. Ik zal niet zeggen dat ik er altijd bij was, maar wel vaak. En daarmee was ik een van de duizenden die deelnamen aan de acties tegen Urenco." Laka is het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie.

ondertekening Verdrag van Almelo (Foto: stichting Laka)

Vijf decennia na ondertekening van het Verdrag van Almelo is er voor de tegenstanders van kernenergie geen reden voor een feestje. De Stichting Vedan, Enschede voor Vrede en de Stichting Laka hielden in het Theaterhotel in Almelo een conferentie om de risico's en gevaren van kernenergie opnieuw onder de aandacht te brengen.

Door het beperkte aantal deelnemers, amper dertig mensen, had de bijeenkomst wel wat weg van een reünie. Bannink: "Natuurlijk zijn er veel mensen die elkaar kennen. Maar het feestelijke karakter dat bij een reünie hoort, is er niet, daarvoor zijn de problemen op dit moment ook nu nog reëel."

massale demonstratie in Almelo (Foto: eigen foto rtvoost)

"Een veiligheidsprobleem en een klimaatprobleem"

Ook de deelnemers aan de conferentie beamen de actualiteit van het thema. Een vrouwelijke deelnemer: "We hebben nog steeds te maken met kernafval en kernwapens. Het grootste probleem is volgens mij de vervuiling, die ontstaat al bij het mijnen van uranium." Een andere deelnemer voegt daar aan toe: "Van begin tot het eind is het een probleem, een last. Een veiligheidsprobleem en een klimaatprobleem. En dan alle geldstromen die er in omgaan."

Een like op Facebook

Dat er zo weinig belangstelling is voor de conferentie kan Bannink wel begrijpen. "Het is veel makkelijker om een like op Facebook te geven of om iets te twitteren. Maar die fysieke betrokkenheid is wel erg afgenomen."

Ondanks het gebrek aan fysieke betrokkenheid wordt er nog steeds gedemonstreerd tegen kernenergie. Zo zijn er de hele week demonstraties bij de verschillende internationale vestigingen van Urenco.