Kersten vraagteken bij PEC Zwolle, speelwijze ook

De kans is groot dat PEC Zwolle morgenavond geen beroep kan doen op Sam Kersten. De verdediger heeft vorige week een lichte hamstringblessure opgelopen in het duel met AZ en moet zeer waarschijnlijk de thuiswedstrijd tegen Vitesse missen.

PEC Zwolle speelt sinds de winterstop met vijf verdedigers, maar Kersten wordt morgenavond mogelijk vervangen door een middenvelder of aanvaller. Coach John Stegeman - die de afgelopen dagen achter gesloten deuren trainde - zou daarmee terugkeren naar de 4-3-3-formatie van de eerste seizoenshelft.

Lastig

Stegeman wilde dat vrijdag niet bevestigen: "Het kan. Maar tegen FC Groningen (1-0 zege, red.) hebben we ook met vijf verdedigers gespeeld en dat ging prima. Het is alleen wel een feit dat je dan een middenvelder of aanvaller minder hebt. Je moet dus heel dynamisch en heel goed aan de bal zijn om steeds een overtalsituatie op het middenveld te kunnen creëren. Als je iets minder bent, of een tegenstander is heel goed, dan is dat wel eens lastig."

Naast Kersten ontbreekt ook Mustafa Saymak nog bij de Zwollenaren. De middenvelder kampt al een tijdje met een kuitblessure en heeft deze week een terugslag gehad. Rico Strieder viel vorige week in Alkmaar uit met knieklachten, maar is tijdig hersteld. Ook Vito van Crooij is weer inzetbaar.

Maximale focus

PEC is na de nederlaag tegen AZ nog altijd de nummer zestien van de eredivisie. De ploeg die aan het eind van het seizoen op die plek staat, moet de play-offs winnen om in de eredivisie te blijven.

De selectie van PEC Zwolle komt morgen al vroeg bijeen om zich in alle rust voor te kunnen bereiden op het duel met Vitesse. Stegeman: "We willen de maximale focus op de wedstrijd."

Live op Radio Oost

Het duel begint om 19.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.