Go Ahead Eagles en FC Volendam in evenwicht na vermakelijk duel

Go Aheag Eagles pakt punt in Volendam (Foto: Orange Pictures)

In de Keuken Kampioen Divisie heeft Go Ahead Eagles vrijdagavond voor de twaalfde keer dit seizoen gelijkgespeeld. In het Kras Stadion pakte de formatie van trainer Jack de Gier een punt bij het goed presterende FC Volendam.

Aan de Dijk kwam de thuisploeg het best uit de startblokken en dat resulteerde in een vroege voorsprong. Antonucci kreeg de bal, aarzelde niet en schoot verwoestend de 1-0 achter Verhulst. Direct daarna kreeg Go Ahead een grote kans op de gelijkmaker, maar in kansrijke positie werd een inzet van Berden gekraakt. De rebound die daaruit volgde werd over geschoten door Ahannach.

Rabillard goud waard

De Deventenaren schudden gedurende de eerste helft aan de poorten van de Volendamse verdediging en kregen uiteindelijk loon na werken. Navratil vond Rabillard, waarna de Fransman de verdiende 1-1 op het bord bracht. Nauwelijks van de schrik bekomen lag de bal nog geen minuut later alweer in het Volendamse doel en wederom was het Rabillard die het doelpunt op zijn naam zette. Op aangeven van Mertens schoot de spits zijn achtste van het seizoen binnen.

Invallers zorgen voor gelijkmaker

Na rust kwamen de gastheren dankzij twee invallers langszij. Deul stelde El Kadiri in staat om de 2-2 te verzilveren. Beide ploegen gingen daarna op zoek naar de voorsprong en dat leverde een aantrekkelijk schouwspel op.

Kansen Go Ahead

Toch waren de grootste kansen voor Go Ahead. Rabillard stuitte op doelman Bakker en even later kopte Swart net naast. Een kwartier voor tijd leek invaller Pouwels zijn ploeg op een verlossende 2-3 te brengen, maar met een knappe reflex hield Bakker de lange spits van scoren af. Ook keerde de doelman een vlammend schot van Ahannach. Daardoor bleef het bij 2-2 in Volendam.





FC Volendam - Go Ahead Eagles 2-2

1-0 Antonucci (8)

1-1 Rabillard (27)

1-2 Rabillard (28)

2-2 El Kadiri (58)

Arbiter: Oostrom

Geel: Mertens, Kaars, Beukema

FC Volendam: Bakker; Fadiga, Visser, Van de Ven, Smal; Plat, Antonucci, Vlak (Deul/46); Doodeman (El Kadiri/55), Kaars, Murkin (Duin/76).

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Swart, Brito; Bannink, Ahannach, Lieftink; Navratil, Rabillard (Pouwels/67), Berden (Edqvist/71).