Basisdebutant Swart baalt van gemiste kans: "Die had ik binnen moeten koppen"

Joran Swart stond vrijdagavond bij Go Ahead Eagles - ten faveure van de geblesseerde Jeroen Veldmate - voor het eerst aan de aftrap. Op bezoek bij FC Volendam (2-2) kreeg de verdediger vlak voor tijd een goede kopkans om drie punten veilig te stellen voor Go Ahead en daar was hij zich na afloop maar al te goed van bewust.

"Tijdens de wedstrijd heb ik de kans al een aantal keer afgedraaid in mijn gedachten. Die had ik eigenlijk gewoon binnen moeten koppen", besefte hij. "De voorzet van Jenthe (Mertens, red.) was perfect en ik zag de keeper van de eerste paal weer terugkomen. Ik dacht: hij moet strak in het zijnet, maar hij was net te scherp. Ik ben vroeger spits geweest dus die moet er gewoon in."

Teleurstelling

Swart kon gezien het spelbeeld niet echt leven met de puntendeling. "Eigenlijk overheerst de teleurstelling, want ik denk dat wij de beste kansen hebben gehad. Pouwels krijgt na mijn kans ook nog een beste kans. We hebben niet veel weg gegeven, maar je krijgt er wel twee tegen. Dat is echt zonde", aldus Swart.