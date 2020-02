Kees van Wonderen komende twee seizoenen trainer Go Ahead Eagles

Kees van Wonderen is na dit seizoen de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De voormalig international tekent voor twee jaar in De Adelaashorst.

"Ik zie ernaar uit om komend seizoen aan de slag te gaan bij Go Ahead Eagles en deel uit te maken van de ontwikkeling van deze club. Go Ahead Eagles is een ambitieuze volksclub, waar volop uitdaging ligt om verder te groeien", aldus Van Wonderen.

Ambitieus

Zijn laatste functie was assistent van bondscoach Ronald Koeman bij het Nederlands elftal. Daar stopte hij om weer als hoofdtrainer aan de slag te kunnen. "Dat zegt iets over zijn ambities, die ook sterk terugkwamen in onze gesprekken", aldus technisch manager Paul Bosvelt. "Kees van Wonderen heeft met name vanuit de Nederlandse jeugdteams veel ervaring met het werken met jonge spelers. Daarnaast heeft hij als assistent-trainer een uitstekende indruk gemaakt op topniveau."

Zonder hard feelings

Van Wonderen wordt na het seizoen gepresenteerd en is de opvolger van Jack de Gier, die een aflopend contract had. Paul Bosvelt daarover: "We zijn afgelopen zomer bewust een verbintenis voor één jaar aangegaan met elkaar. Jack kon zich revancheren na een moeilijk seizoen bij N.E.C.; wij hielden richting volgend jaar de opties open. Voor beide partijen heeft dat zo uitgepakt, waardoor we zonder hard feelings en met volle focus het seizoen gaan afmaken. Want we hebben nog veel om voor te spelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen nu duidelijkheid heeft."

Te respecteren

De Gier baalt, maar respecteert de keuze: "Ik heb het hier goed naar mijn zin en had ook zeker door gewild. Maar de clubleiding heeft uitgelegd dat ze op bepaalde vlakken andere ideeën hebben, en dat heb ik te respecteren. Zo gaat het in het voetbal. Nu gaat ook weer de focus op de belangrijkste fase van het seizoen. Ik ben een teamplayer en hoe beter we het seizoen afsluiten, hoe beter dat ook is voor mijn eigen toekomst. Zo simpel is het ook weer."