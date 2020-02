HHC Hardenberg raakt koppositie kwijt aan Katwijk in onderling duel

HHC Hardenberg is de koppositie in de 2e divisie kwijt. Katwijk won vanmiddag in eigen huis met 2-1 van de ploeg van trainer Gert Jan Karsten, die daardoor naar de tweede plek zakt.

HHC kwam al na ruim tien minuten op voorsprong. Bart Sinteur werkte de bal in eigen doel na een schot van Glenn Kobussen. Rick Hemmink kreeg even later een goede kans, maar schoot op doelman Ricardo Kieboom van Katwijk. Aan de andere kant raakte Joey Jongman de paal met een vrije trap. Katwijk draaide de stand nog binnen het half uur om. Marciano Mengerink maakte gelijk en even later zorgde Robbert Susan voor de 2-1. Ondanks nog enkele kansen was dat ook de ruststand.

Na een uur was Jongman opnieuw dichtbij, maar zijn schot kwam via de onderkant van de later terug het veld in. Aan de andere kant schoot invaller Nick de Bondt over. Mengerink was dicht bij zijn tweede, maar kwam net tekort. Namens HHC gebeurde Rob van der Leij dat bij een voorzet van Bouws. De gelijkmaker kwam er niet en dus is Katwijk de nieuwe lijstaanvoerder.