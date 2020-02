Hoofdklasse: Zegereeks Staphorst ten einde, Genemuiden en Berkum spelen gelijk, DETO onderuit

Zegereeks Staphorst ten einde

Na tien overwinningen op rij, wist Staphorst vanmiddag niet de drie punten mee te nemen op Urk. Na tien minuten stond Staphorst even met tien man door een vingerblessure bij Pascal Mulder en daar profiteerde Urk optimaal van. Jan van Slooten bracht de thuisploeg op voorsprong. Bij die stand bleef het ook in de eerste helft.

Kort na rust bracht topscorer Martijn Brakke Staphorst met zijn veertiende van het seizoen op gelijke hoogte. De geelhemden gingen daarna vol op zoek naar de winnende. In de slotfase deed het dat met een man meer na een tweede gele kaart voor Dick Hakvoort van Urk. Staphorst profiteerde echter niet. Sterker nog, het werd 2-1. Lucas Nagel kopte de winnende treffer binnen. Staphorst blijft ondanks de nederlaag wel de koploper.

Doelpuntloos gelijkspel Genemuiden

Genemuiden speelde in en tegen Eemdijk doelpuntloos gelijk. Er waren in de eerste helft weinig kansen te noteren in Eemdijk. Een paar minuten voor rust kwam Kay Velda een teenlengte tekort bij een vrije trap van Bart Jan Brouwer en even later floot de arbiter voor de rust: 0-0.

Na rust werd een voorzet van Rens van Benthem bijna in eigen doel gewerkt door een verdediger van de thuisploeg. Een hoekschop van Bouredinne Boutzamer ging bijna ineens binnen en in de rebound werd een schot van Velda gestopt. Een doelpunt kwam er voor beide ploegen echter niet.

Berkum pakt punt bij ACV

Berkum pakte een punt bij ACV. Na ruim een kwartier kwam ACV op voorsprong, maar door een speler van Berkum. Patrick van der Veen gleed een voorzet van Matthijs Hardijk achter doelman Huib Veurink. Chris van der Meulen kreeg een goede kans op de gelijkmaker, maar schoot voorlangs. Ook de kleine kansen erna werden niet benut en dus was het bij rust 1-0.

Na ruim een uur kwam Berkum terug in de wedstrijd. Steyn Strijker maakte een overtreding in de zestien, kreeg zijn tweede gele kaart en dus rood en zag daarna Marc van de Meulen vanaf de stip de 1-1 maken. Meer treffers vielen er niet en dus was er een punt voor beide ploegen.

DETO kan niet stunten bij Swift

DETO kon niet stunten in Amsterdam bij Swift. Na een half uur kwam DETO knap op voorsprong bij de subtopper. Louis Vijfhuizen kopte uit een hoekschop in de kruising. De ploeg uit Vriezenveen kreeg daarna kansen op meer, maar dat kwam er niet in de eerste helft.

Kort na rust was het wel raak. Swift kwam op gelijke hoogte door Noa Benninga. Even later was het zelfs 2-1 door Mallqui Cabezas Narvaez. Tien minuten voor het einde werd het 3-1. In de laatste minuten maakte Maarten Jansen nog de 3-2, maar er was niet genoeg tijd om nog gelijk te maken.