David Dekker schrijft 60ste Ster van Zwolle op zijn naam

De 60ste editie van de Ster van Zwolle is gewonnen door David Dekker. De renner uit Amersfoort was in een kopgroep van vijf de sterkste in de sprint.

Daarmee onttroont hij Coen Vermeltfoort, die vorig jaar zegevierde in de Ster van Zwolle. De sprinter uit Schuinesloot maakte ook onderdeel uit van de kopgroep, maar hij kwam er in de sprint niet aan te pas en werd uiteindelijk derde. Olav Kooij van Team Jumbo-Visma sprintte in een regenachtig Zwolle naar de tweede plek.

"Sprint was lastig timen"

"Het is op alle vlakken een droomstart van het seizoen", sprak de zoon van oud-prof Erik Dekker na afloop. "Dit is mijn eerste zege van het seizoen en dat ik het mag doen in de rood-wit-blauwe trui is helemaal geweldig. Het laatste uur was echt bikkelen, met heel veel tegenwind. De sprint was erg zwaar. Het was lastig timen. Ik dacht eerst dat ik te vroeg aan ging en ik was bang dat ik het niet kon houden, maar er zat uiteindelijk best nog veel op."