Heracles dankt Blaswich en pakt eerste punt op vreemde bodem van 2020

Heracles Almelo heeft het eerste punt op vreemde bodem van het nieuwe kalenderjaar eindelijk binnen. Een week na de stunt tegen koploper Ajax werd er doelpuntloos gelijkgespeeld op bezoek bij ADO Den Haag. Dat Heracles een punt overhield aan de wedstrijd tegen de nummer zeventien van de Eredivisie had de ploeg van trainer Frank Wormuth met name te danken aan de uitblinkende doelman Janis Blaswich.

In Den Haag kwam Heracles in een totaal andere dimensie terecht. Dat was tevens terug te zien in het eerste bedrijf. Het voetbal was erbarmelijk en de spanning ver te zoeken. Toch kregen de Almeloërs nog twee mogelijkheden om de ban te breken. Cyriel Dessers vond de ruimte achter de Haagse defensie, maar de topschutter van de Eredivisie schoot wild naast. Op slag van rust was het de beurt aan Delano Burgzorg. Ditmaal bracht ADO-goalie Luuk Koopmans redding.

Blaswich

Na de theepauze viel er een stuk meer te beleven in het Cars Jeans Stadion. De geplaagde ADO-trainer Alan Pardew voorzag zijn ploeg met het inbrengen van Crysencio Summerville van vers bloed en dat bleek een gouden greep. De rappe aanvaller was een plaag voor de Almelose achterhoede, die dankbaar mocht zijn dat Blaswich achter hen stond. De Duitse goalie voorkwam met twee fantastische reddingen treffers van Omar Bogle en Lex Immers.

Geen grote kansen

Beide ploegen jaagden in het restant van de tweede helft op de drie punten, maar echt grote kansen werden er niet gecreëerd. Heracles probeerde het tevergeefs van afstand via Mauro Junior en invaller Silvester van der Water. Ook ADO, dat de wedstrijd eindigde met tien man na de tweede gele kaart voor Shaquille Pinas, was niet bij machte de verdediging van Heracles te doorboren. Het duel eindigde dan ook zoals deze begon: 0-0.

Heracles pakte daarmee het eerste punt op vreemde bodem van 2020. Eerder dit jaar werd er buitenshuis drie keer met 1-0 verloren, van respectievelijk FC Emmen, Willem II en VVV-Venlo.

ADO Den Haag - Heracles Almelo 0-0

Arbiter: Bax

Geel: Duffy; Osman, Rossmann

Rood: Pinas (90+2)

ADO Den Haag: Koopmans; Spence, Stubbs, Pinas, De Bock; Immers, Bakker, Goossens (Duffy/79), Meijers, Falkenburg (Summerville/55); Bogle (Kramer/65)

Heracles Almelo: Blaswich; Schoofs, Rossmann (Van den Buijs/46), Knoester, Hardeveld; Kiomourtzoglou, Osman (Van der Water/63), Merkel; Mauro Junior, Dessers, Burgzorg (Szöke/90)