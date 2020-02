Houdini-act PEC Zwolle levert cruciale driepunter op tegen Vitesse

Trainer John Stegeman begon tegen de Arnhemmers met Hamer en Huiberts op het middenveld en daardoor schoof Clement een linie door. Van Duinen stond in de punt van de aanval en dat ging ten koste van Thy, die vanaf de bank moest toekijken.

Hamer schuift raak

De gastheren startten furieus en kregen de eerste mogelijkheid via Van Duinen, die uit de draai schoot en Pasveer zag redden. Even later was het wel raak voor de Zwollenaren. Huiberts vond de geheel vrijstaande Hamer, die niet twijfelde en met een laag schot Pasveer kansloos liet. Het publiek stond nog op de banken toen Vitesse direct na de openingstreffer gelijk maakte. Na een misser van Paal en een afgrijselijke terugspeelbal van Nakayama kon Matavz eenvoudig de 1-1 binnenschieten.

Afstandsschot Tannane

Linssen kreeg een grote kans op de 1-2, maar hij schoot net over het doel van Zetterer. Via een vlammend schot van Tannane kwamen de gasten even later wel op voorsprong. Dat was ook de ruststand in Zwolle.

PEC Zwolle kantelt duel

In de tweede helft werd het spel er van beide kanten niet beter op, maar kwam PEC Zwolle wel op gelijke hoogte via Paal, die laag raak schoot op aangeven van Lam. In de slotminuut kreeg PEC Zwolle een strafschop toen Dasa de bal op zijn hand kreeg. Invaller Reza wist het buitenkansje te benutten: 3-2.

Knotsgekke slotfase

Iedereen die dacht dat daarmee de overwinning was veiliggesteld door de thuisploeg, kwam bedrogen uit. In de laatste minuut van de blessuretijd bracht Tannane alsnog de 3-3 op het bord door een vrije trap - via het hoofd van Strieder - binnen te schieten. Uiteindelijk ontrolde zich een scenario waar scenarioschrijver Alfred Hitchcock jaloers op zou zijn. In de allerlaatste seconde belandde een hoekschop op het hoofd van Clement, die via de rug van Pasveer, zijn ploeg naar drie knotsgekke punten kopte: 4-3.

PEC Zwolle - Vitesse 4-3

1-0 Hamer (6)

1-1 Matavz (7)

1-2 Tannane (33)

2-2 Paal (74)

3-2 Reza (90/strafschop)

3-3 Tannane (90+3)

4-3 Pasveer (eigen doelpunt/90+4)

Arbiter: Lindhout

Geel: Bero, Tannane



PEC Zwolle: Zetterer; Van Polen, Lam, Nakayama (Van Wermeskerken/46), Paal; Hamer, Strieder, Huiberts (Johnsen/87); Van Crooij (Reza/61), Van Duinen, Clement



Vitesse: Pasveer; Dasa, Doekhi, Obispo, Brenet; Bero (Bazoer/27), Tannane, Trondstad; Dicko (Vroegh/58), Matavz, Linssen (Grot/84).