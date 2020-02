Slap eerste uur leidt kostbare nederlaag FC Twente in tegen SC Heerenveen

Vuurwerk vanaf de eerste seconde bij FC Twente - SC Heerenveen. Er stond nog geen minuut op de klok of Noa Lang had het vijandelijk doel al onder vuur genomen. Filip Bednarek, die speelde tegen zijn oud-werkgever, bracht echter redding. Aan de andere kant was het direct evenzo gevaarlijk. In de vijfde minuut creëerden de Friezen hun derde kans van de wedstrijd en driemaal was tevens scheepsrecht. Joël Drommel moest lossen op een schot van Alen Halilovic, waarna de attente Hicham Faik dankbaar profiteerde. Het was de eerste tegengoal die FC Twente in eigen huis incasseerde in 2020.

FC Twente kwam het eerste kwartier niet onder de druk van SC Heerenveen uit, maar naarmate de eerste helft vorderde kregen de Enschedeërs meer grip op de wedstrijd. Het bleef bij speldenprikjes, de beste kansen waren voor de bezoekers. Drommel liet weer los, nu op een inzet van Chidera Ejuke, ditmaal had het slippertje geen gevolgen. Even daarvoor stond de sluitpost wél goed opgesteld bij een kopbal van Ibrahim Dreševic.

Foutenfestijn

Drie minuten na de rust moest Drommel toch voor de tweede keer vissen. Ejuke ontsnapte aan de aandacht van de slapende Julio Pleguezuelo en Peet Bijen en maakte oog in oog met Drommel geen fout: 0-2. Enkele ogenblikken later leek het duel beslist. In plaats van te kijken naar de bal kwam Lindon Selahi op geheel eigen wijze weer eens onbesuisd invliegen, waarna hij kinderlijk werd gepasseerd door Ejuke. De gelegenheidsspits stuitte op Drommel, maar het leer belandde uiteindelijk bij Joey Veerman, die vanaf randje zestien subtiel raak schoot.

Comeback

Dat FC Twente mocht hopen een sensationele comeback had het enkel en alleen te danken aan Joey Kooij. De eigenzinnige arbiter bestrafte een licht duwtje van Sven Botman op de zwaarst mogelijke manier: een penalty. Topscorer Haris Vuckic maakte dankbaar gebruik van dit buitenkansje en liet het geloof wederkeren in De Grolsch Veste. De opgeleefde supporters gingen massaal achter de ploeg staan en dat betaalde zich even later uit in de 2-3. Selahi kreeg een vrije doortocht door het Friese hart en schoof vervolgens laag raak.

Geen gelijkmaker

De kers op de taart bleef echter uit. Waar SC Heerenveen in de slotfase defensief wisselde, liet García na zijn elftal te voorzien van vers bloed. FC Twente jaagde in de laatste minuten op de 3-3, maar ook met stormram Bijen in de punt van de aanval bleef de zo gewenste gelijkmaker uit.

FC Twente - SC Heerenveen 2-3

0-1 Faik (5)

0-2 Ejuke (48)

0-3 Veerman (55)

1-3 Vuckic (65/pen)

2-3 Selahi (72)

Arbiter: Kooij

Geel: Bednarek

FC Twente: Drommel; Troupée, Bijen, Pleguezuelo, Verdonk; Selahi, Busquets (Zekhnini/67), Aburjania; Menig, Vuckic, Lang

SC Heerenveen: Bednarek, Van Rhijn, Dresevic, Botman, Floranus; Kongolo, Veerman (Akujobi/74), Faik; Halilovic (Odgaard/78), Ejuke (Høegh/89), Van Bergen