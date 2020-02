Zaaloverzicht: Apollo 8 koploper na verrassende zege, Landstede wint in Leeuwarden

In de zaal staan er vanavond weer basketbal-, handbal-, volleybal- en waterpolowedstrijden op het programma. Hieronder houden we je op de hoogte van de resultaten. Blijf het bericht vernieuwen voor de laatste updates.

Jolly Jumpers wederom hard onderuit

De basketbalsters van Jolly Jumpers hebben zaterdagavond net als twee weken geleden een keiharde nederlaag geleden. Op bezoek bij Binnenland ging de ploeg uit Tubbergen met pijnlijke cijfers onderuit: 89-32. Door de nederlaag blijft Jolly zesde in de Dutch Basketball League.

Het Ravijn herpakt zich

Het Ravijn heeft zich herpakt van de nederlaag in de topper tegen De Zaan. In Nijverdal wist de formatie van Jan Mensink met 9-6 te zegevieren tegen UZSC. De overwinning kwam in de eerste periode tot stand, waar de thuisploeg uit liep naar een 5-1 voorsprong en dat gedurende het duel niet meer uit handen gaf.

Swol 1894 gedeclasseerd

Het niveau in de eredivisie is dit seizoen ietwat te hoog gebleken voor de waterpolosters van Swol 1894. De Zwolse promovendus verzamelde slechts twee punten en liep zaterdagavond ook tegen een grote nederlaag aan. Bij ZVL werd het maar liefst 28-5.



Landstede verslaat Aris

In de Dutch Basketball League heeft Landstede Basketbal een minieme zege geboekt op bezoek bij Aris Leeuwarden. In Friesland won de ploeg van Herman van den Belt met 73-71 van de laagvlieger. Landstede staat tweede in de stand met twee punten achter Donar, maar de Zwollenaren hebben nog wel twee wedstrijden tegoed.



Knappe zege Apollo 8

De volleybalsters van Apollo 8 zorgden zaterdagavond voor een verrassing door in de kampioensgroep koploper Sliedrecht Sport te verslaan. In Borne werd de landskampioen met 3-1 aan de kant gezet. Daardoor is Apollo minimaal een dag koploper. Morgen kan Eurosped de koppositie overnemen, als de ploeg uit Vroomshoop het in eigen huis opneemt tegen Regio Zwolle Volleybal.





Gelijkspel DSVD

De handbaldames van DSVD zijn de degradatiegroep begonnen met een gelijkspel. In Deurningen werden de punten gedeeld tegen V&L. Het duel eindigde in 22-22.