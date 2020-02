Dubbel gevoel bij Knoester: ''Denk dat de toeschouwers niet echt hebben kunnen genieten''

"Ik denk dat de toeschouwers niet echt hebben kunnen genieten. We hebben de nul gehouden en nemen een punt mee uit Den Haag, maar van ADO wil je natuurlijk gewoon winnen. Dat was wel een eis, maar het zat wat dat betreft niet mee. Een dubbel gevoel", zegt verdediger Mats Knoester na afloop.

Uitsyndroom

Voor Heracles was het het eerste punt op vreemde bodem van 2020. De ploeg kampt met een uitsyndroom. "We beleven die wedstrijden hetzelfde als in Almelo. Ik weet niet waar het aan ligt, maar we moeten er zo snel mogelijk uitkomen", aldus Knoester, die met Heracles de weg omhoog in wil slaan. "We willen naar boven kijken. Dat lukt nu niet helemaal. We hadden op gelijke hoogte kunnen komen met FC Groningen. Maar we hebben ook niet verloren."