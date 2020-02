Oud RTV Oost-presentatrice Leonie ter Braak uit Wie is de Mol

Oud-RTV Oost-presentatrice Leonie ter Braak ligt uit Wie is de Mol. Ze kreeg een rood scherm, wat betekent dat ze de minste antwoorden over de identiteit van de Mol goed had en dus naar huis moet.

Ter Braak startte in januari in het nieuwe seizoen van Wie is de Mol. Samen met de Deventer zanger Rob Dekay vormde ze de Overijsselse afvaardiging in het programma.

De presentatrice, geboren in Haaksbergen, werkte jarenlang voor RTV Oost en presenteerde onder meer de televisieprogramma's En Dan Nog Even Dit en Prikkels. Ook speelde ze de rol van Eva in de serie Van Jonge Leu en Oale Groond.

In 2010 ging zij werken als verslaggever voor het programma Keuringsdienst van Waarde en later leerde het grote publiek haar kennen als presentator van Goedemorgen Nederland. In 2018 maakte zij de overstap naar Talpa Network en presenteert zij verschillende programma’s voor SBS6 en NET5, waaronder: Wat is de Uitslag, Mars tegen Venus en Niets Liever Dan een Kind. Dit jaar volgde haar filmdebuut met de bioscoopfilm De Beentjes van St. Hildegard.