Clement van schlemiel naar held: "Een rollercoaster van emoties"

"Ik ben verantwoordelijk voor de nederlaag", waren de woorden van Pelle Clement twee weken geleden nadat hij de nederlaag van PEC Zwolle tegen Feyenoord inleidde. Zaterdag haalde hij zijn gram door in de slotseconde van de blessuretijd - via de blunderende doelman Pasveer - de winnende 4-3 binnen te koppen tegen Vitesse.

"Dit is heel lekker. Een roller coaster van emoties", sprak een opgeluchte Clement, die beseft dat het gek kan lopen nadat hij twee weken geleden nog met de moed in de schoenen voor de camera's stond na zijn 'fatale' balverlies tegen Feyenoord (3-4). "Zo is de voetballerij. Het is een dun draadje."

Eigen doelpunt Pasveer

Uiteindelijk komt de winnende treffer niet op zijn naam, maar op naam van doelman Pasveer. "Ik wil degene die daarover gaat nog wel even onder vier ogen spreken. Ik kop hem gewoon op doel dus dat is toch de regel? Het zal wel, hij is er niet minder belangrijk om. Blij dat we aan de goede kant van de score staan."

"Genoeg kwaliteiten om in eredivisie te blijven"

"Je blijft knokken als team en dan denk je dat je beloond wordt, maar dan toch weer niet", doelt hij op de late gelijkmaker van Tannane. "Uiteindelijk win je hem gelukkig nog en zijn het hele kostbare punten. Het heeft nog geen zin om naar andere ploegen te kijken, maar alleen naar onszelf. We moeten genoeg kwaliteiten hebben om in de eredivisie te blijven. Vandaag is een mooie stap", aldus Clement.