Bijen baalt van dure zeperd FC Twente: ''We kwamen veel te laat tot leven''

"Het begin was veel te slap. We waren zoekende. Misschien waren de afstanden tussen de linies te groot. Daardoor is het moeilijker om de druk erop te krijgen", verhaalt Bijen na afloop. "Na de 1-3 kregen we wel weer hoop en krijgen en hadden we misschien nog wel de mogelijkheden om de 3-3 te maken. Maar als je het jezelf zo moeilijk maakt..."

Strafschop

FC Twente kwam op 1-3 vanaf de strafschop, nadat Bijen onderuit werd getrokken in de zestien. "Ik voelde twee handen in mijn rug en dat is niet de bedoeling, dus ik viel. Soms heb je zoiets nodig om in de wedstrijd te komen. We kwamen veel te laat tot leven, want we kregen alsnog de mogelijkheden. Jammer dat we daar geen gebruik van hebben gemaakt", vervolgt de mandekker.

Degradatiestrijd

Bijen weet dat het menens is voor FC Twente. De Enschedeërs staan slechts twee punten boven de gevreesde zestiende plek. "We moeten het gevoel van de wedstrijden tegen AZ en FC Utrecht proberen vast te houden. Dat moeten we volgende week meenemen naar Vitesse. We moeten in onszelf blijven geloven en zelf de punten pakken. Dan moeten we aan het einde van het seizoen kunnen zeggen dat we er alles aangedaan hebben en hopelijk zijn we dan veilig", besluit hij.