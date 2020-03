IJsbeelden Festival Zwolle met recordaantal bezoekers afgesloten

Vorig jaar trok het evenement 102.000 betalende bezoekers en daar deed de editie van dit jaar een schepje bovenop. "Met hoeveel we er overheen zijn gegaan houd ik voor mezelf, want dat is geen doel. Maar dat meer mensen het festival hebben bezocht is zeker", vertelt organisator Eric Broekaart.

Succesformule

Hij denkt te weten wat de succesformule is: "IJs en sneeuw hebben iets magisch, maar de marketing is ook elk jaar beter. We proberen mensen uit het hele land en ook uit Duitsland hier naartoe te halen en we merken dat dat steeds beter lukt."

Droevig einde

Het thema van de afgelopen editie was R-IJs door de tijd. Van dinosaurussen tot astronauten en van de Nachtwacht tot Anne Frank: veel herkenbare figuren kwamen voorbij in de IJsselhallen. Dat allemaal met 275.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw.

Na vandaag is dat dus allemaal weer weg. "Maandag komen grote shovels de hallen in en die schuiven het ijs naar buiten. dat is altijd een droevig einde. Dan drupt het ijs heel langzaam weg. De beelden zijn van regenwater gemaakt, dus dat gaat weer terug naar de natuur", legt Broekaart uit.