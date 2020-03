Polen kunnen in Zwartewaterland naar radio in eigen taal luisteren

"In Zwartewaterland wonen ongeveer 1000 Poolse werknemers", vertelt Henk Jan Overmars namens de omroep. "Als lokale omroep willen we graag iedereen in de gemeente voorzien van een passend radioprogramma. Daarom lag bij het bestuur al langer de wens om een Poolse uitzending te maken."

Polska

Overmars is zelf ook programmamaker en ondersteunt Mariusz Biskupski met het maken van zijn show Polska. "Hij had er al heel veel ideeën voor. Daarnaast woont hij al een heel wat jaren in Nederland, dus de communicatie verloopt aardig goed. Het leek mij goed om hetzelfde format van het programma Actueel aan te houden. Op die manier hebben we een programma opgezet. Iedere zaterdag is dat tussen 9:30 en 10:00 uur te beluisteren."

De 36-jarige Mariusz Biskupski stelt zijn programma zelf samen. "Een combinatie van Poolse muziek en informatie. We willen mensen graag tips geven. Zo hadden we vandaag een interview met een Pools bureau dat adviseert bij de belastingaangifte. Volgende week komt er iemand praten over de rechtsgang en administratie in Nederland. Maar er is ook tijd voor muziek, een collega van mij komt zaterdag met zijn gitaar langs in de studio."

Luisteren in Polen

De Poolse presentator is inmiddels zelf ook een echte ingeburgerde Zwartewaterlander. Sinds 2007 woont hij in Nederland, waarvan de laatste negen jaar in Genemuiden. Ook in dit stadje wonen ongeveer 300 arbeidskrachten uit Polen. "Maar we hebben niet alleen luisteraars uit onze eigen gemeente. Ook in Zwolle luisteren landgenoten mee en kennissen in Polen luisteren via het internet", sluit Mariusz Biskupski af.