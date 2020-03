Quick'20 neemt punt mee uit Rotterdam na gelijkspel bij Leonidas

De formatie van scheidend trainer Stéven Verheijen moest al snel in de achtervolging, want Leonidas kwam in de tweede minuut op voorsprong via Zimmerman. Na een kwartier wist de thuisploeg de marge zelfs te verdubbelen toen Ayhan de 2-0 op zijn naam bracht.



Quick'20 liet zich niet uit het veld slaan en herpakte zich aan het einde van de eerste helft. Zwienenberg prikte de aansluitingstreffer binnen en even later lagen de kaarten weer volledig open toen Geelen voor de gelijkmaker zorgde. Uiteindelijk bleek dat het slotakkoord in Rotterdam want in de tweede helft hielden beide ploegen elkaar in evenwicht: 2-2.

