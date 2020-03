TVC'28 maakt gehakt van Stevo in eenzijdige streekderby

Op een volgepakt sportpark De Grote Moat was er maar één ploeg die aanspraak maakte op de overwinning en dat was TVC'28. Tom Koelman zette de thuisploeg met een benutte kopbal op voorsprong en Maarten Booyink zorgde - na knap voorbereidend werk van Kelvin Stopel - met een fantastische treffer voor de 2-0 ruststand.

Roelofs

Ook na rust was het louter TVC'28 wat de klok sloeg in Tubbergen. Stevo had weinig in de melk te brokkelen en moest toezien hoe Stef Roelofs namens de thuisploeg de wedstrijd definitief in het slot gooide: 3-0. Diezelfde Roelofs tekende met zijn tweede van de middag ook nog voor de 4-0 en dat was uiteindelijk het slotakkoord in de eenzijdige derby.



Morgen in ons tv-programma Thuis in Overijssel meer over de tweestrijd tussen TVC'28 en Stevo