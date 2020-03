Wat vind jij: Een kerncentrale in Overijssel is een goed idee

Wat vind jij: Kerncentrales in Overijssel is een goed idee (Foto: RTV Oost)

Al snel volgen er protesten. Eerst bescheiden, later groter. In 1978 waren de protesten tegen de productie van verrijkt uranium op hun hoogtepunt: meer dan 40.000 demonstranten overspoelden Almelo om te demonstreren tegen kernenergie. Almelo stond ineens op de kaart.

Vijf decennia na ondertekening van het Verdrag van Almelo is er voor de tegenstanders van kernenergie geen reden voor een feestje. De Stichting Vedan, Enschede voor Vrede en de Stichting Laka hielden in het Theaterhotel in Almelo een conferentie om de risico's en gevaren van kernenergie opnieuw onder de aandacht te brengen.

Ook in de politiek blijft kernenergie een lastig onderwerp, er zijn voor- en tegenstanders. Over twee weken is er een congres over in het provinciehuis. Dat congres wordt georganiseerd, omdat de Provinciale Staten het onderwerp kernenergie bespreekbaar wil maken.

