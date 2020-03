Uitslagen zondagvoetbal: Phenix van hatelijke nul af, De Lutte en KOSC behouden ongeslagen status

In tegenstelling tot de zaterdagafdeling stond er in het zondagamateurvoetbal wel gewoon een speelronde op het programma. Hieronder een overzicht van de opvallendste uitslagen.

In de eerste klasse E wist TVC'28 de streekderby tegen Stevo eenvoudig te winnen. In Tubbergen werd het maar liefst 4-0. In dezelfde klasse speelde Rigtersbleek in een doelpuntrijk duel gelijk bij SC Bemmel, het werd 5-5. De Zweef en Tubantia gingen onderuit.

Borne boekte in de 3e klasse A een verrassende overwinning op Avanti Wilskracht, in Enschede werd het 1-2 voor de bezoekers. Voor LSV worden de zorgen met de week groter, want de formatie uit Lonneker ging bij WVV'34 (1-0) voor de vierde keer op rij onderuit én wist wederom het net niet te vinden.

In de 4e klasse A werd hekkensluiter De Tubanters met flinke cijfers opgerold. Delden deelde met een 9-2 overwinning een behoorlijk pak slaag uit. Koploper KOSC bleef ongeslagen, maar zal toch een zuur gevoel overhouden aan het bezoek aan Sportclub Overdinkel, want het duel eindigde in 1-1.

Ook De Lutte behield de ongeslagen status in de 5e klasse A, maar zij wisten wél te winnen. In eigen huis werd Langeveen verslagen. Na veertien speelronden was het eindelijk raak voor Phenix, want de ploeg won op bezoek bij Manderveen en pakte zodoende de eerste punten van het seizoen.



Bekijk hier de uitslagen in alle klassen van het amateurvoetbal.