Partijen in Goor willen nu einde aan verkeerssituatie Molenstraat

Het heeft nu lang genoeg geduurd: de éénrichtingssituatie in de Molenstraat in Goor moet per direct opgeheven worden en vrachtverkeer moet worden geweerd. Dat schrijven Goor Collectief en de Goorse Stadsraad in een open brief. Nadat er in september 2018 is afgesproken dat er een nieuwe weg wordt aangelegd om de Molenstraat te ontlasten, is er weinig veranderd.