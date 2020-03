Jongeren en 65-plussers krijgen voorrang in Losser als een huurhuis vrijkomt

Woningen aan de Ericahof in Losser (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

"We vinden het als gemeente belangrijk dat iedereen een woning kan krijgen die bij hem of haar past. Daarom is het goed dat we deze overeenkomst met Domijn en de Stichting Huurders Belangen Losser hebben kunnen sluiten", zegt wethouder Anja Prins van Losser.

Betaalbare woning

Volgens Lucas Fransen van Domijn hebben jongeren tot 23 het moeilijk om een betaalbare woning te vinden. "Daarom maken we vrijkomende woningen tot euro 432,51 bereikbaar voor ze. In die categorie hebben ze recht op huurtoeslag."

"We willen jongeren graag behouden voor onze gemeente. En dus moeten we ze een goede kans geven bij de eerste stap op de huizenmarkt. Dan moeten we dus wel voldoende geschikte woningen beschikbaar hebben", zegt wethouder Prins.

Duplexwoningen

Als het gaat om starterswoningen betreft het in totaal 66 duplexwoningen aan de Ericahof, Balderikstraat, Heidehof en Hogeweg in Losser en de duplexwoningen aan de Veldkamp in Overdinkel. Voor senioren gaat het om 101 woningen aan de Kostersgaarden, Meidoornstraat en Kloppenstraat in Losser en de appartementen van de Driehoek aan de Hoofdstraat in Overdinkel.