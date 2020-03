Kinderen begeleiden via speltherapie blijkt uiterst lucratief: wethouder Almelo wil in gesprek

Een zorgbureau uit Oldenzaal, dat kinderen begeleidt via zogenoemde speltherapie, blijkt daarmee hoge winstcijfers te scoren. De twee directieleden van RHV Spel, een echtpaar, zijn goed voor een omzet die in de tonnen loopt. Emeritus hoogleraar Harrie Verbon plaatst kritische kanttekeningen bij de jaarrekeningen. RHV heeft een contract met Samen14, het samenwerkingsverband van Twentse gemeenten op het gebied van zorg, maar doet ook zaken met de gemeente Almelo. Wethouder Eugène van Mierlo van Almelo wil nu op korte termijn met RHV Spel in gesprek.

RHV Spel - met een kantoor in Oldenzaal - zou in de hoogtijdagen meer dan 50 procent winst hebben geboekt. Die winst van ruim 55 procent in 2017 daalde overigens wel naar bijna 39 procent in 2018, maar dat is nog altijd ver boven de reguliere norm van circa drie procent zoals die voor de zorgsector geldt.

Speltherapie

RHV Zorg houdt zich onder meer bezig met speltherapie. Het bureau wordt geleid door een directrice, die daarvoor dertig jaar ervaring opdeed in het buurtwerk, basisonderwijs en later middelbaar onderwijs. Nadat ze in Amsterdam een opleiding spelbegeleiding en speltherapie deed "volgens het antroposofisch mensbeeld" - zoals de website vermeldt - en later een post-hbo opleiding volgde, runt ze sinds 2000 haar eigen zorgbureau.



Aanvankelijk deed ze dat in haar eentje, maar volgens gegevens van de Kamer van Koophandel is haar echtgenoot per 1 januari 2019 in dienst van RHV Spel getreden. Daarvoor bekleedde hij bestuursfuncties bij meerdere lokale sportverenigingen.

Zwaardvechten

Op de website van RHV Spel is te zien hoe de directrice - gewapend met helm en schild - met een speelgoedzwaard met een van haar cliëntjes vecht. RHV verleent met name zorg aan kinderen van drie tot vijftien jaar, maar doet ook relatietesten tussen ouder en baby of het nog ongeboren kind. Haar specialisatie is echtscheiding, waarbij ze zowel de ouders als hun kinderen begeleidt, zo vertelt ze op de website van RHV Spel.



Vergoeding

Een consult of sessie van drie kwartier kost 67,50 euro maar de meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden dit. Ook via PGB of de gemeente komen ouders eventueel voor een vergoeding in aanmerking, zo meldt RHV.

Uit de laatst bekende jaarcijfers over 2018 blijkt dat RHV Spel meer dan vier ton omzet boekte. Verder valt op dat er twee ton is overgeboekt van de zakelijke rekening naar een spaarrekening.

Zorgcowboys

Emeritus hoogleraar Verbon staat bekend als criticaster van de zogenoemde zorgcowboys: zorginstellingen die meer uit lijken op het toucheren van winst dan het leveren van zorg. Verbon heeft op verzoek van RTV Oost de jaarrekening geanalyseerd en plaatst zo zijn bedenkingen bij de cijfers van RHV Spel.



"Het bedrijf heeft veel meer omzet dan kosten", aldus Verbon. "Het lijkt erop dat het bedrijf geen eigen personeel (speltherapeuten) in dienst heeft en het grootste deel van de zorg uitbesteedt. Dit gebeurt kennelijk zo voordelig dat er een zeer hoog bedrijfsresultaat overblijft."

Kritische noot

Verbon plaatst vooral een kritische noot bij een overboeking van 200.000 euro. "In 2018 wordt het bedrijfsresultaat en ook nog een deel van het eigen vermogen van het bedrijf overgemaakt naar een spaarrekening buiten de onderneming. Daarmee wordt de financiële draagkracht van het bedrijf aangetast."

De grote vraag is of door die overboeking de kwaliteit van de zorg achterblijft bij wat contractueel is afgesproken, aldus Verbon. Als dat echter niet het geval is, luidt volgens de hoogleraar de conclusie dat de huidige tarieven dan veel te hoog zijn.

"Het financiële beheer van dit bedrijf geeft hoe dan ook te denken. Als ik binnen een gemeente of zorgkantoor verantwoordelijk zou zijn voor het inkopen van zorg, zou dit bedrijf van mij geen contract krijgen. Of in ieder geval veel lagere tarieven dan nu het geval is."

Gemeente Almelo

RHV Spel doet zaken met vrijwel alle Twentse gemeenten, waaronder Almelo. Wethouder Eugène van Mierlo zegt op korte termijn met het spel-zorgbureau rond de tafel te willen. "Dat gesprek zal worden gevoerd door onze managers die gaan over de contracten met de diverse zorgaanbieders. We willen weten wat hier aan de hand is."



Al wil de wethouder op voorhand geen conclusies verbinden aan de cijfers van het zorgbureau: "We hebben vooralsnog geen aanwijzingen dat hier onrechtmatigheden plaatshebben. Dat we rond de tafel willen, past binnen ons beleid dat we met al onze gecontracteerde zorgaanbieders in gesprek willen over de uitvoering van de contracten. Vandaar dat we op korte termijn contact gaan opnemen met RHV Spel."

REACTIE RHV ZORG RHV Spel zegt zich absoluut niet te herkennen in de kritiek: "Dat we tientallen procenten winst zouden maken, klopt niet", reageert B. Hooge Venterink, echtgenoot van de speltherapeut en mede-directielid van het zorgbureau. "Van de bedragen zoals die worden genoemd, moeten onze twee salarissen namelijk nog vanaf. En dan staat de belastingdienst natuurlijk nog klaar. Al met al kom je dan op hele andere winstpercentages uit. Bij de laatste aanbesteding kregen we hier ook al een vraag over en toen hebben we tegenover de gemeenten hetzelfde verteld." Dat de hoogleraar in de jaarrekeningen niet kan herleiden of RHV Spel over personeel beschikt of freelancers inhuurt, zegt Hooge Venterink: "We werken met onderaannemers. Gekwalificeerd personeel dat over dezelfde competentie beschikt als wij. Dat we werken met onderaannemers staat in de jaarstukken. Ik weet niet hoe het staat vermeld, maar het is ook bij de gemeenten bekend." Tot slot gaat Hooge Venterink in op de opmerking van de hoogleraar dat er 200.000 euro van de bedrijfsrekening is overgeboekt naar een privé-spaarrekening: "Dit hebben we gedaan op advies van onze accountant. Dit is overigens een spaarrekening die op naam van de firma staat. De onderneming kan er dus te allen tijde over beschikken. Die overboeking gaat dan ook niet ten koste van de zorg die we verlenen."

Emeritus hoogleraar Verbon in een reactie op de verklaring van RHV Spel dat de werkelijke winstcijfers fors lager zouden zijn. "Als we uitgaan van het bedrijfsresultaat en daar een ‘redelijk’ salaris van de twee directieleden, het echtpaar Hooge Venterink, vanaf zouden trekken, blijft er nog steeds een hoge winst over. Stel dat het echtpaar goed zou zijn voor 1 tot 1,2 ton - wat ik behoorlijk fors zou vinden - dan is er per saldo nog altijd sprake van een winst van ruim tien procent. Wat voor een zorginstelling heel erg veel is."

Ook plaatst Verbon een kanttekening bij de opmerking van RHV dat de twee ton niet naar een privérekening maar naar een bedrijfsrekening is overgeboekt, waardoor de onderneming er te allen tijde over kan beschikken. "Dat blijkt absoluut niet uit de stukken. Aangezien die twee ton niet meer terug is te vinden op de balans, lijkt het er eerder op dat het geld uit het bedrijf is gehaald. Als het de bedoeling is dat het geld ter beschikking van het bedrijf blijft, dan is er geen enkele reden dat bedrag van de balans te halen."