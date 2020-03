Tennisvereniging Heino nóg verder in de problemen: tijdelijk clubhuis in brand gestoken

De brand werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ontdekt. Het bestuur van de tennisvereniging vermoedt dat de brand is aangestoken en deed aangifte bij de politie. De club roept getuigen op om zich te melden.

'Dit is weer een enorme klap'

Het vuur heeft een flink deel van de partytent, die gebruikt wordt als tijdelijke kantine en opslag, beschadigd. "We hebben nog steeds geen clubgebouw, maar nu ook geen tent meer om onze spullen even droog neer te zetten en bij elkaar te kunnen zitten", briest interim-voorzitter Alice Wesselink op Facebook.

"Dit is weer een enorme klap voor onze club," vertelt bestuurslid Hetty Schippers terwijl ze naar de verkoolde resten van de tent kijkt. "We hebben al heel veel voor onze kiezen gehad, dit is bijna de genadeklap. Maar zo ver laten we het niet komen."

'Moet dit nou?'

"Ik sta hier een beetje verslagen. Triest. Moet dit nou? Welke mensen halen het in hun hoofd om zoiets in brand te steken?" vraagt Schippers zich hardop af. De tennisclub trok vorig jaar aan de bel bij de gemeente Raalte: de bouw van hun nieuwe clubhuis dreigde te mislukken door een conflict met de leverancier van het nieuwe gebouw.

Bouwstop en een claim

De club begon al met de bouw van het clubhuis, terwijl de vergunning nog niet definitief was. Een buurman maakte bezwaar, de rechter gaf hem gelijk: een bouwstop was het gevolg.

De uiteindelijke vergunning liet lang op zich wachten. Gevolg: het bouwbedrijf diende een claim van vele tienduizenden euro’s in.

Die tienduizenden euro's heeft de tennisclub niet. De club heeft al ruim twee jaar geen clubhuis meer, waardoor kantine-inkomsten zijn weggevallen. Ook heeft de club al twee jaar geen inkomsten uit toernooien en wedstrijden, een aantal leden heeft haar lidmaatschap opgezegd.

Geen mededelingen over conflict

Hoe de stand van zaken is met betrekking tot het conflict met de bouwer wil de tennisclub niet vertellen: "We hebben met de bouwer en onze advocaat afgesproken dat we daar geen mededelingen over doen."

Hoe dan ook: de brand van afgelopen weekend lijkt de vereniging nog dieper in de problemen te brengen, nu ook het tijdelijk onderkomen forse schade heeft opgelopen.

Bouwkeet te leen?

De Heinose tennisclub vraagt mensen die een keet hebben of ze die tijdelijk mogen gebruiken.