NVWA neemt tientallen vogels in beslag rond vogelmarkt in Zwolle

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben samen met de politie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) 53 vogels in beslag genomen voor en tijdens de vogelmarkt in Zwolle. Het gaat om tangara’s, putters en grijze roodstaartpapegaaien. Een handelaar is aangehouden.

Tijdens een controle op een parkeerterrein bij de vogelmarkt troffen inspecteurs zaterdag 27 putters aan in de auto van een Belgische handelaar. De vogels waren voorzien van pootringen, maar deze bleken vals. Het vermoeden bestaat dat de vogels in het wild zijn gevangen. De Belg is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

Het Openbaar Ministerie beslist hoe de zaak verder gaat.

500 euro boete

Een Oostenrijkse handelaar kon niet aantonen dat hij twee grijze roodstaartpapegaaien op een legale manier in zijn bezit had gekregen. Hij kreeg daarvoor een boete van 500 euro, die hij ter plekke heeft betaald.

Een Nederlandse vrouw heeft geprobeerd 24 tangara’s het land in te smokkelen die mogelijk bestemd waren voor de vogelmarkt in Zwolle. De vrouw was woensdag op Schiphol aangekomen met een vlucht uit Suriname. De Douane trof de vogels aan in haar koffer en waarschuwde de NVWA. Die nam de vogels in beslag en doet nog verder onderzoek.

Drone in de lucht

De NVWA had bovendien signalen gekregen over zogeheten kofferbakverkopen op de parkeerplaatsen rondom de vogelmarkt. Daarom is een drone ingezet om de omgeving van de markt vanuit de lucht in de gaten te houden. Op basis van de dronebeelden zijn verschillende controles uitgevoerd. Daarbij zijn geen overtredingen geconstateerd.