Weghorst in voorselectie Oranje voor oefenduels met Amerika en Spanje

Weghorst zat de laatste interlandperiode na lange tijd weer in de definitieve selectie. De Bornse aanvaller van VfL Wolfsburg kwam toen tegen Estland na ruim een uur in het veld. Dat was zijn vierde interland. Scoren deed hij nog niet in Oranje. De definitieve selectie wordt volgende week vrijdag bekendgemaakt.

Nieuwe namen

De dertigkoppige voorselectie van Koeman bevat drie nieuwe namen. Voor Mohamed Ihattaren, Teun Koopmeiners en Owen Wijndal is het hun eerste opwachting.

Voorbereiding EK

Nederland begint de voorbereiding op het EK van komende zomer op 26 maart in Eindhoven tegen Amerika. Drie dagen later is Spanje de tegenstander in Amsterdam. In mei begint de echte voorbereiding op het eindtoernooi. Dan gaat de ploeg eerst op trainingskamp in De Lutte. In Enschede oefent het op 28 mei tegen Griekenland. Daarna reist de ploeg naar Oostenrijk en een dag na dat trainingskamp (6 juni) oefent Oranje in Rotterdam tegen Wales. Het EK begint op 12 juni. Nederland speelt tegen Oekraïne en Oostenrijk. De derde tegenstander wordt later bekend.