Opbrengst toekomstig aardwarmte project Zwolle valt tegen; twijfels over haalbaarheid

Reden voor de fracties van D66, CDA en PvdA om vanavond tijdens een informatiedebat opheldering te vragen aan GroenLinks-wethouder Monique Schuttenbeld.

Het geothermie-project in Zwolle-Noord zou volgens onderzoekgegevens aanvankelijk zo'n 6,6 megawatt aan duurzame energie opleveren, maar dat getal is recent bijgesteld naar 3,3 megawatt. Deskundigen van IF Technology, Energie Beheer Nederland, TNO en de provincie Overijssel leggen vanavond aan de Zwolse raad uit waardoor de opbrengst aanzienlijk minder is, dan voorheen aangenomen werd.

Minder huishoudens

De bezorgdheid bij de raadsfracties is groot. Doordat er minder energie uit de nog te bouwen aardwarmte installatie gehaald kan worden, zullen er ook veel minder huishoudens in de wijken Stadshagen en Aa-landen van warmte voorzien kunnen worden. Aanvankelijk was de bedoeling om zo'n vijfduizend huishoudens met aardwarmte te verwarmen.

Raadslid David Hof van D66 is er niet gerust op. "Het naar beneden toe bijstellen van de verwachte opbrengst met maar liefst vijfig procent heeft verstrekkende gevolgen voor de omvang van het toekomstige warmtenet en de financiële haalbaarheid van geothermie in Zwolle. Bovendien komt de doelstelling in het kader van de Zwolse energietransitie in het gedrang."

Hij doelt daarmee op de ambitie om in 2025 in Zwolle ruim 25 procent duurzame energie op te wekken. Het project geothermie levert een belangrijke bijdrage aan die doelstelling. Zo'n zeventien procent van de duurzame energie in Zwolle moet door het aardwarmteproject gerealiseerd worden. Nu dat de helft minder wordt moet er met spoed gekeken worden naar duurzame alternatieven.

Overzicht bijdrages duurzame energie Zwolle (Foto: gemeente Zwolle)

"Je komt dan al gauw uit bij de realisatie van grote zonneparken of windmolens", zegt Hof. "Willen we de energie doelstelling halen, dan moeten we vaart maken om het gat van de verminderde geothermie opbrengst op te vangen."

Het raadslid vraagt zich hardop af of het geld dat de gemeente Zwolle in het project wil steken niet beter benut en ingezet kan worden voor alternatieve duurzame energiemaatregelen.

Subsidie

Ondanks de tegenvallende opbrengst, hoopt Zwolle wel dat het aardwarmteproject wordt aangemerkt als onderzoeksproject binnen het Europese subsidie programma 'Geothermica'. Een programma dat zich toespitst op onderzoek naar het toepassen van slimme boortechnieken in kleine gebieden voor geothermie.

Omdat TNO de locatie Dijklanden in Zwolle geschikt acht voor dit onderzoek, dingt Zwolle mee naar een Europese subsidie van 5,5 miljoen euro. Indien de aanvraag gehonoreerd wordt kunnen de initiatiefnemers in Zwolle het geld inzetten voor nader geologisch onderzoek en twee proefboringen.

Bij een succesvolle eerste boring, die waarschijnlijk pas in 2022 plaats zal vinden, wordt de eerste boorput 'de productie-put' waaruit de aardwarmte gewonnen wordt en zal bij de tweede boring 'de injectie-put' gerealiseerd worden. Met de injectieput wordt het grondwater weer terug in de bodem gebracht.

De subsidie van 5,5 miljoen euro dekt tachtig procent van de totale onderzoekskosten en ruim 50 procent van de boringskosten.