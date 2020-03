Aanbeveling: bescherm oude panden failliete drukkerij Deventer

Ongeveer een jaar geleden ging Roto Smeets failliet. Op de plek van de fabriek werd sinds begin jaren 30 van de vorige eeuw drukwerk geleverd, eerder onder de naam NDI: Nederlandse Diepdruk Industrie. De NDI was een begrip in de stad. In de jaren 70 werkten er zo'n 800 mensen.

Drie gebouwen

Volgens de 'Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED)', 'Stichting Oud Deventer' en 'Erfgoedvereniging Heemschut' staan er op het complex en aantal beeldbepalende gebouwen die niet verloren mogen gaan. De gemeente beraadt zich momenteel over de bestemming van het terrein. Moet het een woonbestemming krijgen, of blijft er industrie? De organisaties geven het advies om drie gebouwen te beschermen, uit 1951, 1956 en 1961.

Sheddaken

In 1951 is het eerste gebouw neergezet dat volgens de organisaties behouden moet blijven. Het is ruim 2000 vierkante meter groot en ontworpen door de bekende Deventer architect Postma. Het gebouw heeft duidelijke kenmerken van de Wederopbouwstijl, met een karakteristiek sheddak. Dit soort daken werden in het verleden vaker in fabriekshallen toegepast, er kon zonlicht door naar binnen vallen. In 1956 en 1961 zijn er nog twee hallen bijgebouwd. Beide eveneens met een sheddak, van de hand van dezelfde ontwerper.

Tekst gaat verder onder de foto.Beschermde status

De gebouwen hebben nu nog geen beschermde status. Toch moet dat wel gebeuren, zeggen de cultuurhistorische organisaties. Ze hebben daar meerdere redenen voor:

- Omdat ze van de hand zijn van een nationaal bekende en internationaal werkzame Deventer architect.

- Het aanwezig zijn van karakteristieke elementen, zoals de stalen ramen.

- Veel Wederopbouwarchitectuur is vaak al onherkenbaar veranderd of zelfs vervangen.

- Roto Smeets was een belangrijke werkgever met een lange traditie in Deventer.

Andere invulling

Ook geven de organisaties aanbevelingen voor nieuwe toepassingen van de gebouwen. Zo kunnen ze dienen als bedrijvencentrum of als opslagruimte voor verschillende goederen. De kelders onder de gebouwen zouden ingericht kunnen worden als parkeergarage. De kelders zijn 3 meter diep en er is dus voldoende rijhoogte. De plek, dichtbij het centrum, zou geschikt zijn.

Het gemeentebestuur zal naar alle waarschijnlijkheid dit jaar kenbaar maken hoe zij aankijkt tegen de invulling van het fabrieksterrein.