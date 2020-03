Lauringer wil met 'Song for Freedom' mensen laten nadenken wat ze aan vrijheid bezitten

De opnames van de videoclip waren in het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal. (Foto: RTV Oost/Kevin Drieze)

De opnames van de videoclip waren in het Memory Vrijheidsmuseum in Nijverdal. (Foto: RTV Oost/Kevin Drieze)

Aftermath is de Song for Freedom van de band Lauringer (Foto: RTV Oost/Kevin Drieze)

Lauringer over haar Song for Freedom

Vier Overijsselse bands gingen de uitdaging aan om een eigen Song for Freedom te schrijven ter ere van 75 jaar vrijheid. Inmiddels hebben ze allemaal hun lied met bijpassende videoclip af. Zo ook de band Lauringer. De clip werd opgenomen in het Memory Museum in Nijverdal, tussen de kanonnen en prikkeldraden.

Het lied dat Lauringer heeft geschreven heet 'Aftermath', oftewel 'nasleep'. In het lied vraagt de singer-songwriter zich af of je het plezier in het leven na een oorlog nog wel terug kan vinden. "Want durf je wel vooruit te kijken na zo'n traumatische ervaring?"

Ander gevoel van vrijheid

In het lied stelt de zangeres de waarde die men hecht aan het begrip vrijheid aan de kaak. "En de standaard van vrijheid die wij nu hebben is heel anders dan toen. 75 jaar geleden werden de mensen letterlijk bevrijd. Dat is een heel ander gevoel van het begrip vrijheid dan nu", vindt Lauringer. "De belangrijkste boodschap van het lied is dat je niet moet vergeten wat je hebt, omdat mensen in het verleden voor jou gevochten hebben."

Half december startte het project Songs for Freedom in de foyer van RTV Oost. Historici van het Historisch Centrum Overijssel vertelden in een inspiratiesessie individuele verhalen van mensen tijdens de oorlog. "Het allerbelangrijkste wat ik daaruit heb gehaald is dat - hoewel de verhalen verschillend waren - ze toch weer overeen kwamen. De mensen hadden allemaal dezelfde emoties. Uit welk land de mensen kwamen of welke religie ze ook hadden, ze hebben hetzelfde moeten doorstaan."

Respect

Met het liedje wil Lauringer ook een stukje respect uitdragen naar de nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog. "Uiteindelijk hebben de mensen na de oorlog veel voor ons opgebouwd. Ze zijn doorgegaan met hun levens en daardoor hebben wij het nu goed."

Naast Lauringer hebben ook de andere drie bands een videoclip gemaakt. Het is voor haar nog onduidelijk hoe die nummers zijn geworden. Maar dat het een mooi geheel gaat worden, daar is ze wel zeker van. "We hebben allemaal verschillende stijlen. Dat maakt het zo mooi, iedereen heeft een verschillend liedje. Ik ben heel benieuwd."

Songs for Freedom is een idee van de Overijsselse poppodia, het Bevrijdingsfestival Overijssel en Poppunt Overijssel, in samenwerking met RTV Oost. Tijdens de eerste zeventien dagen van april wordt de bevrijding van Overijssel in 1945 gevierd met een tour door Overijsselse steden en dorpen: elke dag wordt er een uniek, nog niet eerder verteld verhaal gepubliceerd. De vier bands zullen met hun Song for Freedom optreden tijdens de tour.