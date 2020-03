Is er nog toekomst voor kleine kernen in Overijssel? "Het platteland is sexy!"

"Natuurlijk is er toekomst voor kleine kernen. Het platteland is onwijs sexy", vertelt gedeputeerde Roy de Witte overtuigend. "Ik geloof heilig dat er volop perspectief is. Alleen al kijkend naar de uitdagingen die er zijn en de power die hier bij de mensen aanwezig is om dingen aan te pakken."

tekst gaat verder onder de video

'Een supermarkt krijgen we hier niet'

In Notter Zuna is er een coöperatie opgericht om de leefbaarheid in de kern te vergroten. Een van de voortrekkers is Henk van Dieten. "De grote vraag is: wat heb je qua voorzieningen nodig om de kern leefbaar te houden? De illusie dat we hier bijvoorbeeld een supermarkt kunnen krijgen hebben we niet, maar we moeten wel regelen dat de bereikbaarheid naar andere voorzieningen in de omgeving goed is."

Onderzoeker Koen Samelink van de Rijksuniversiteit Groningen sluit zich daar bij aan. "Je ziet dat er een grote opgave op het platteland is. Juist hier is er veel ruimte. Daardoor krijgen onderwerpen als duurzame energie, duurzame mobiliteit en wonen impact op het platteland. Je gaat een fijnere toekomst hebben als je nu aan tafel gaat zitten en mee gaat praten."

Jongeren huisvesting bieden

Daarnaast is het volgens Samelink belangrijk jongeren betrokken te houden bij de kernen. "Het is niet erg als ze tussendoor vertrekken om te gaan studeren, maar je moet er wel voor zorgen dat jongeren uiteindelijk weer terugkomen."

Om jongeren die kans te bieden, moeten er wel mogelijkheden zijn. "We zoeken uit hoe we hier woonplekken kunnen realiseren voor jongeren. Dat kunnen bijvoorbeeld betaalbare huurwoningen zijn. Al moet je er wel voor waken dat je niet het hele platteland vol gaat bouwen", vervolgt Van Dieten.

Goed voorbeeld

Of de kern Notter Zunna een goed voorbeeld is? Samelink vindt van wel. "Je ziet dat ze zich hier vroegtijdig hebben georganiseerd en dat ze nu ook meewerken aan een agenda voor hun gebied."

Toch is dit niet voor alle kernen even makkelijk te organiseren. "De samenwerkingstradities verschillen nogal, ook binnen Overijssel. Daar is dan ook een rol weggelegd voor de provincie. Ze moeten bedenken welk gebied ze gaan aanspreken om samen die agenda te maken én op welke manier."

Speerpunt

Gedeputeerde De Witte stelt dat de leefbaarheid in de kernen al een tijdje een speerpunt is in Overijssel. "Het is niet nieuw voor ons, maar we maken er nu echt een zwaar thema van richting het Rijk, maar ook binnen de provincie zelf om te kijken hoe we die gebieden nog beter kunnen benaderen en ook onze rol daarin kritisch kunnen beschrijven. Ik merk vaak dat we wel over mensen besluiten, maar niet met de mensen. Daar moeten we echt naar toe."