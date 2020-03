Carmel College staakt schoolreizen vanwege coronavirus

Stichting Carmelcollege, met tientallen middelbare scholen in Overijssel, blaast deze maand alle buitenlandse schoolreizen naar gebieden waar veiligheidsrisico's gelden vanwege het coronavirus af. In totaal gaat het om zo’n tien reizen naar onder meer Spanje en Italië.

Woordvoerder van de stichting Fijke Hoogendijk stelt dat onder de 52 schoollocaties waaronder Losser, Raalte, Enschede en Hengelo zo'n tien reizen naar onder meer Spanje en Italië zijn afgeblazen. "We nemen het zekere voor het onzekere. We gaan uit van de adviezen van het RIVM en de GGD." Om welke van de 52 scholen het precies gaat, kan de woordvoerder niet aangeven.

Annuleringskosten

Onder meer het Carmel College Salland in Raalte en het Twents Carmel College vallen onder de stichting. De reizen naar de gebieden die geel, oranje of rood zijn gekleurd in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken worden gestaakt. Eventuele annuleringskosten voor ouders en leerlingen worden door de school vergoed.

"We begrijpen dat dit een teleurstelling is, maar we vinden het niet verstandig om op dit moment met leerlingen en collega’s op reis te gaan naar deze gebieden", schrijft de schoolleiding in een brief aan ouders en verzorgers.

Thuisblijven

Medewerkers en leerlingen die de afgelopen twee weken in de gebieden zijn geweest die geel, oranje of rood kleuren moeten thuisblijven. In het geval van een besmetting of een sterk vermoeden daarvan geldt er een meldplicht bij de schoolleiding. Dan worden er protocollen in gang gezet.

Volgens Hoogendijk wordt er ook goed gelet op ouders die zich niet prettig voelen bij uitwisselingsprogramma's met buitenlandse leerlingen uit gebieden waar momenteel geen risico's zijn vastgesteld. De school vraagt daarnaast om thuis extra aandacht te besteden aan handen wassen en andere persoonlijke hygiëne.