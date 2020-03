Rode trui in moordzaak Chantal de Vries nooit gevonden: verdachte 9 april voor de rechter

Het rechercheteam dat de moord op de Almelose Chantal de Vries onderzoekt, heeft nog altijd geen spoor van de rode trui die de 27-jarige verdachte die fatale nacht droeg. Ook is het de politie niet gelukt de persoon te achterhalen die de verdachte kort na het misdrijf zou hebben begroet. Tijdens een zoekactie is er destijds een aantal voorwerpen opgedregd: op dit moment wordt nog steeds onderzocht of hier het moordwapen tussen zit.

Intussen is duidelijk dat de man, die ervan wordt verdacht Chantal in de nacht voor kerst in de Hengelose binnenstad te hebben doodgestoken, op donderdag 9 april een eerste keer in het openbaar voor de rechter moet verschijnen.

Verwarde indruk

Zoals RTV Oost kort na het misdrijf al meldde, maakte volgens een ooggetuige de dader tijdens de fatale steekpartij een uiterst verwarde indruk.

De verdachte, die een teruggetrokken leven leidde, woonde weliswaar zelfstandig in de binnenstad van Hengelo, maar kreeg daarbij begeleiding van hulpverleners. Een half uur na de steekpartij kon hij worden ingerekend.

'Verkeerde moment, verkeerde plek'

De man bleek kort daarvoor een bezoek te hebben gebracht aan bar De Nul op steenworp afstand van grand-café De Twee Wezen, waar Chantal werkte.

Nadat haar werktijd erop zat, liep de jonge vrouw naar De Hampshire waar haar auto geparkeerd stond. Daar liep ze vermoedelijk de verdachte tegen het lijf. Tot nog toe wordt aangenomen dat Chantal en de verdachte elkaar niet kenden en dat ze op 'het verkeerde moment op de verkeerde plaats' was.

Speuractie

Circa twee weken na de moord hield de politie een uitgebreide speuractie, waarbij onder meer drones en een duikteam werden ingezet. Daarbij werd gezocht naar zowel als het steekwapen als de rode trui die de verdachte tijdens het misdrijf zou hebben gedragen. Tijdens zijn aanhouding was de trui verdwenen en droeg de man een t-shirt. "Het was eind december. Dat hij slechts een t-shirt droeg, zou voorbijgangers kunnen zijn opgevallen", aldus politiewoordvoerster Chantal Westerhoff.



Tijdens de zoekactie is onder meer gedregd. Daarbij is een aantal voorwerpen boven water gehaald. Op dit moment wordt nog steeds onderzocht of het moordwapen hier tussen zit.

Groeten naar voorbijganger

Ook was de politie destijds op zoek naar een onbekend persoon, die de verdachte vlak na het misdrijf zou hebben begroet. Op videobeelden van beveiligingscamera's in de buurt was te zien hoe de man, gekleed in wit t-shirt, belde en vervolgens iemand groette. "We weten niet zeker of hij iemand begroette, maar daar lijkt het wel heel sterk op", aldus de zegsvrouw. Het blijkt de politie uiteindelijk niet gelukt die persoon op te sporen.

Overigens is onduidelijk of de politie er destijds in geslaagd is de telefoon van de verdachte in handen te krijgen.

'Niet alles herinneren'

De advocaat van de verdachte heeft eerder al laten weten dat zijn cliënt zich lang niet alles herinnert van wat er die nacht is gebeurd. De man verleent alle medewerking aan het politieonderzoek. "Wat hij weet, vertelt hij", aldus de raadsman. De politie noemt hem 'een kwetsbaar persoon'. Hij wordt tijdens de politieverhoren begeleid door een rechercheur, die speciaal is getraind in de omgang van dergelijke verdachten.

De verdachte moet zich 9 april een eerste keer in het openbaar voor de rechter verantwoorden. Omdat gedragswetenschappers hem nog onderzoeken, gaat het om een zogenoemde pro-formazitting. De rechtszaak wordt in een later stadium inhoudelijk behandeld.