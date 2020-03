VVD Overijssel wil kerncentrale: "Anders halen we klimaatdoelstelling niet"

Met een speciale informatieavond op 17 maart wil Koolhuis het nepnieuws rondom kernenergie de wereld uit helpen. "Ik wil dat iedereen zijn of haar mening gaat baseren op feiten en niet op fabels. Ook als je na die avond tegenstander bent van kernenergie is dat prima, zolang dat maar gebaseerd is op feiten."

Geen VVD-avond

Koolhaas benadrukt dat het niet het doel is om mensen tijdens de avond te overtuigen van kernenergie. "Iedereen die komt zal hersenen hebben, dus het is natuurlijk de bedoeling dat ze die gaan gebruiken. Het doel van de avond is om mensen informatie te geven over kernenergie, waar ze dan zelf wel hun mening bij kunnen plaatsen. Er zijn experts aanwezig om alle vragen te beantwoorden."

Tekst gaat verder onder de video

"Als je de informatie niet geloofd kun je een wedervraag stellen, als je overtuigd bent wordt het misschien je mening, maar dat laten we aan iedereen zelf over." Bang op veel tegenstand tijdens de avond is Koolhaas niet. "Ik hoop niet dat er mensen met spandoeken en andere protestacties op af komen. Iedereen is welkom. De mening over kernenergie staat niet centraal, de feiten wel."

Klimaatdoelstellingen

Koolhaas is er heilig van overtuigd dat de komst van een kerncentrale in Nederland, misschien wel in Overijssel, noodzakelijk is. "Met de alternatieven, zoals wind- en zonneparken, halen we de klimaatdoelstellingen niet. Dat is een van de speerpunten waar we sterk op moeten sturen. We hebben in Parijs een handtekening onder het klimaatakkoord gezet, dan moeten we ons er ook aan houden."

Tekst gaat verder onder de video

Daarnaast ziet Koolhaas ook andere voordelen. "Ik denk dat als we aan mensen vragen of er een wind- of zonnepark in iemands achtertuin geplaatst mag worden, dan zegt diegene hoogstwaarschijnlijk ook 'nee'. We willen er wel van profiteren maar we willen ze niet zien. Een kerncentrale is dan misschien wel een goede optie. Deze kan geplaatst worden in een gebied waar mensen 'm nauwelijks zien, het is duurzaam en ook veilig."

Avond bijwonen?

De Kennisconferentie Kernenergie wordt gehouden op dinsdag 17 maar om 17.00 uur in het Provinciehuis Overijssel in Zwolle. Aanmelden kan via overijssel.nl/kennisconferentie