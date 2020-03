Dertig collega's van besmet Engie-personeelslid werken twee weken vanuit huis

Vanavond was er een overleg tussen mensen van Engie en de GGD. De conclusie was dat er geen direct besmettingsgevaar is bij het bedrijf, legt Engie-woordvoerder Michael Verheul uit.

Donderdag

Het besmette personeelslid, een vrouw uit het Drentse Dalen, was donderdag nog even op haar werk, voordat ze ziek naar huis ging. Daar heeft ze contact gehad met dertig personeelsleden. Dat blijkt uit het contactonderzoek.

Een dag eerder was ze volgens Verheul niet aanwezig op haar werk. En in het begin van die week had ze nog geen ziekteverschijnselen en heeft ze het virus dus niet kunnen overdragen. Het coronavirus is niet overdraagbaar in de zogenaamde incubatietijd.

Alleen de mensen waarmee ze donderdag contact heeft gehad, zouden besmet kunnen zijn. Volgens de GGD valt deze groep mensen in de zogenaamde 'laagcontact risicogroep', wat betekent dat voor deze mensen de kans laag is dat ze door de zieke werknemer besmet zijn.

Thuis

Deze dertig medewerkers van Engie werken de komende twee weken thuis. Dit is volgens Verheul een extra maatregel die het bedrijf zelf heeft genomen.

Op dit moment vertoont geen van deze dertig mensen ziekteverschijnselen, vertelt de zegsman. Mocht dat toch nog komen, dan moeten ze contact opnemen met de GGD.

De GGD heeft deze medewerkers niet getest, maar ze zijn wel in beeld bij de gezondheidsdienst.

E-mail

De andere ongeveer 350 medewerkers van het Zwolse energiebedrijf hebben vanavond allemaal een mail van de werkgever gekregen en worden morgenvroeg bijgepraat over de situatie.

Voor deze medewerkers verandert er niets. Er komen geen restricties en zij kunnen gewoon aan het werk. Wel vraagt het bedrijf de medewerkers, uit voorzorg, om iets beter op hun gezondheid te letten.

Ook gaat het bedrijf voor de zekerheid beter schoonmaken op contactpunten, zoals deurklinken, toiletten en bij het koffiezetapparaat.