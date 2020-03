Grootschalig boren naar aardwarmte in Zwolle Noord is een onzeker project

Het grootschalige aardwarmteproject in Zwolle Noord staat op losse schroeven. Deze nieuwe manier van energie winnen is daarvoor nog te onbekend. Pas als er een diep gat is geboord kan worden berekend hoeveel woningen daarmee te verwarmen zijn. Dat zei wethouder Monique Schuttenbeld van de gemeente Zwolle gisteravond na een bijeenkomst waarin de raad van Zwolle werd geïnformeerd over het project.

Meerder instanties uit het bedrijfsleven en overheidsinstellingen zijn al langere tijd bezig met onderzoek naar aardwarmte in Zwolle Noord. En ze zijn allemaal tot de conclusie gekomen dat het een onzekere factor is. De wethouder onderschrijft dat. "We hebben eigenlijk pas zekerheid als de bron geslagen gaat worden. Dan weten we hoeveel er uit gaat komen en wat het op gaat leveren."

Beleid op aannames

Het beleid van Zwolle met betrekking tot aardwarmte is nu dus vooral gericht op aannames. Is dat wel een basis voor beleid. "Ik denk het wel", zegt de wethouder daarover. "Ik denk dat we het wel moeten. Niemand weet precies hoe dit exact moet." Er komen binnenkort nog een aantal momenten waarop de gemeente moet beslissen over investeringen in het project, laat de wethouder weten. "Dat doen we ook samen met de provincie Overijssel", aldus de wethouder.

Of het project door gaat is vooralsnog niet zeker. "Als het niet mogelijk is, is er een kans dat het niet door gaat. De getallen zijn nu zo dat er een interessante businesscase is. Op het moment dat de bron er is, kunnen we ook die stappen zetten voor de definitieve investeringen. Toch wil de wethouder niet spreken over een gok. "We doen niet zomaar wat. We gaan op deze plek aan de slag. Daar liggen goede onderzoeken onder. Ik heb er zeker vertrouwen in.

Onderzoek door TNO

Eveliene Rosendaal van Energie Beheer Nederland doet namens het ministerie van economische zaken onderzoek naar aardwarmte. Volgens haar is er nog heel veel onduidelijk over de bodem in Zwolle Noord. We zijn nu gestart met een onderzoek waarbij TNO ook aanhaakt. "We gaan onderzoeken of we methodes kunnen toepassen die de productie van warm water kunnen verbeteren."

Niemand weet precies hoe de bodem er op grote diepte uitziet en hoeveel warmte daar te behalen valt. Toch zijn er in Nederland gebieden waar op die manier al wel energie wordt gewonnen. In het Westland waar eerder al gas werd gewonnen is de bodem veel beter in kaart gebracht en draaien enkele succesvolle geothermie-projecten.