'Zieke werknemer Engie gesprek van de dag, maar we gaan gewoon door'

Het is het gesprek van de dag bij Engie, de medewerkster van het energiebedrijf die ziek thuis zit. Dat zei woordvoerder Michael Verheul vanmorgen. "Maar we gaan gewoon door. Dat er nu iemand besmet is, dat is zo maar we doen wat we kunnen."

Een werknemer die vanmorgen aan de slag wil gaan bij het energiebedrijf maakt zich weinig zorgen. Hij gaat met een gerust gevoel het gebouw in Zwolle binnen. "Ik heb er geen moeite mee. Zelf vind ik het overdreven. Ik denk dat de griep meer impact heeft. Daar gaan meer mensen aan dood."

De vrouw die is getroffen door het virus kent hij niet persoonlijk. De aandacht voor het coronavirus is overdreven vindt hij en dat is de schuld van de media. "Die blazen het enorm op", zegt hij tegen een verslaggever van RTV Oost. "Ik ben er persoonlijk niet in paniek door."

Twee weken thuis

Over de maatregelen die Engie heeft genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen heeft hij weinig te zeggen. Medewerkers die direct contact hebben gehad met de vrouw die nu ziek is, worden twee weken thuis gehouden. Dat geldt niet voor werknemers van andere afdelingen. "Van mij had het niet gehoeven", zegt de werknemer. "Maar als die mensen thuis kunnen werken is dat prima."