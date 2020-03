SP wil einde aan 'woekerrente' van Zwolse Wehkamp en andere webwinkels

Er moet een einde komen aan de 'wurgkredieten' met 14 procent rente van onder meer Wehkamp. SP-Kamerlid Jasper van Dijk stelt dit morgen voor in de Tweede Kamer. Volgens Van Dijk komen er jaarlijks honderdduizend gezinnen in financiële problemen door oplopende betalingsachterstanden.

Het is een belangrijk verdienmodel van Wehkamp. Wie bij Wehkamp wat wil kopen en het geld niet heeft, kan dat lenen bij Wehkamp. Voor Wehkamp is dat heel belangrijk, er wordt wel gezegd dat het de 'kurk' is waarop het bedrijf drijft. Want het jaagt niet alleen de omzet van Wehkamp zelf aan, het kredietbedrijf zorgt ook voor extra winst. Het mes snijdt dus aan twee kanten voor Wehkamp.

Maar de kredietverlening heeft een groot nadeel; niet iedereen kan goed met geld omgaan, dus er raken nogal wat gezinnen in de problemen. Het zijn er meer dan honderdduizend per jaar die zich aansluiten bij een groep van zeshonderdduizend gezinnen die in de financiële problemen zitten. En SP-Kamerlid Jasper van Dijk wil daar wat aan doen: "Ik wil het verdienmodel van kredietverleners onderuit halen door het rentetarief te maximeren op vier procent."

Minister had kredietverleners al op de korrel

De kredietverlening is al eerder aan banden gelegd door minister Hoekstra. Die wil ook dat de thuiswinkelorganisaties het percentage problematische leners terugdringt. Hij liet in januari de Tweede Kamer nog weten: "De zeer hoge betalingsachterstanden bij verzendhuiskredieten (34%) baren mij desondanks zorgen. Ik verwacht dan ook van de aanbieders van verzendhuiskrediet dat zij aanvullende stappen zetten om dit percentage fors terug te dringen." Hoekstra geeft de kredietverleners, zoals Wehkamp, tot volgend jaar de tijd. Maar dat duurt Van Dijk dus te lang.

Intussen lijkt Wehkamp het steeds moeilijker te krijgen. De omzet is over het afgelopen boekjaar met tien procent teruggelopen, naar 611 miljoen euro. Daarnaast blijft het bedrijf verlies draaien; vorig jaar 28 miljoen. Het enige positieve is de bijdrage van de eigen kredietverlener 'Lacent', dat zorgde voor een omzet van vijftig miljoen. Als Lacent in gevaar komt door een rentemaximum, gaat dat Wehkamp omzet en winst kosten.

Amazon

Daarnaast heeft Amazon haar komst naar Nederland aangekondigd. Een bedrijf dat miljardenbudgetten heeft en jaren verlies kan draaien, om uiteindelijk de concurrent de nek om te draaien. Topman Jeff Bezos van Amazon is de rijkste man ter wereld met een vermogen van 150 miljard euro. En dit soort internetbedrijven heeft eenzelfde soort mentaliteit als topman Jitse Groen van Takeaway; "The winner takes all", dus voor verliezers is geen ruimte.

Toch is Robin Effing lector 'digital intelligence en business' aan Saxion in Enschede er niet gelijk van overtuigd dat Wehkamp ten onder gaat door het geweld van Amazon. Effing: "Wehkamp zal het wellicht moeten hebben van een 'premium' segment of een unieke insteek". En volgens Effing zijn ze daartoe in staat: "Wehkamp heeft zich altijd laten zien als een heel flexibel bedrijf dat een leider was in digitale transformatie", maar Effing weet ook dat de financiële middelen niet oneindig zijn. Maar, dit jaar is wel een belangrijk jaar waarbij Wehkamp het antwoord zal moeten laten zien.