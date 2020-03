IJssalon van Van der Poel in Almelo waarschijnlijk pas in 2021 open

Van der Poel, bekend van de ijssalons in Hengelo en Enschede, is al sinds 2018 bezig om een zaak in Almelo te openen. Het oog van de ijsmaker viel op het oude pand van de SNS-bank aan de Wierdensestraat. Om het leegstaande pand staan al enkele jaren hekken om overlast van zwervers en junks te voorkomen. Van der Poel wil de helft van de benedenverdieping van het pand gaan gebruiken.

Twee maanden verbouwen

"We hebben nog zo'n twee maanden nodig om te verbouwen", zegt Van der Poel teleurgesteld. "Het plan was dit seizoen al te openen, nadat we in november vorig jaar een vergunning van de gemeente kregen."

Het pand waar Van der Poel een ijssalon wil openen (Foto: RTV Oost)

Maar dat plan lijkt onhaalbaar door de bezwaren. Er wordt onder meer gevreesd voor verkeers- en geluidsoverlast in de straat zodra de ijssalon opent. Daarbij verwijzen de bezwaarmakers naar de situatie in Hengelo, waar sommige buurtbewoners op drukke dagen overlast ervaren. Ook vinden bezwaarmakers dat de ijssalon zich in de binnenstad van Almelo moet vestigen.

"Binnenstad geen optie"

Van de Poel, die met het ijs-imperium al jarenlang de ene na de andere prijs pakt, wil echter niet naar een pand in de binnenstad. "Deze locatie in Almelo is voor ons ideaal. We willen niet naar de binnenstad, want we moeten met de auto makkelijk bereikbaar zijn voor mensen die snel ijs willen halen en daarna doorrijden."

De bezwaarschriftencommissie van de gemeente gaat zich de komende weken over de bezwaren buigen. Dat traject kan maximaal 18 weken duren. "Er kan een hoorzitting komen", zegt Van der Poel. "En als de gemeente na al die weken een nieuw besluit neemt, dan hebben de bezwaarmakers vervolgens nog zes weken de tijd om daar weer wat van te vinden", zegt Van der Poel.

"Er kan zelfs nog een rechtszaak volgen. Het kan dus nog maanden duren. Het ijsseizoen begint nu al, dus dit jaar wordt het waarschijnlijk niet meer wat."