Duitse 'plagiaat-versie' Hazes-hit Leef uit handel gehaald: Twentse producer opgelucht

De Twentse producer Edwin van Hoevelaak wist onlangs niet wat hij hoorde: een Duitstalige versie van de André Hazes-klassieker Leef. "De akkoorden, het refreintje. Het was één-op-één gekopieerd." Van Hoevelaak, die de muziek van het nummer schreef, is opgelucht dat de Duitse versie sinds een paar dagen uit de handel is gehaald.

De naam van de Duitse zanger? Hij zou het niet eens meer weten. "Ik kwam er via-via achter dat er een nummer op internet circuleerde dat wel heel erg veel op Leef leek."

Keulens dialect

Daar bleek geen woord aan gelogen. Op de videoclip op YouTube was - tot voor kort - een jolige zanger te zien, die door Keulen liep en Hazes' lijfkreet in lokaal dialect had vertaald naar Lääf.|



De gelijkenissen bleken treffend. "In het origineel zit een heel specifiek akkoord. Ook dat hadden ze zelfs overgenomen. Inclusief dat ah-ah-ah-ah-refreintje. Nee, ik wist nergens van. Ze hadden ons vooraf niet ingeseind dat ze dit nummer gingen uitbrengen", aldus Van Hoevelaak, eigenaar van de Rooftop Studio in de buurtschap Espelo aan de hand van Holten.

Twentse inbreng

Van Hoevelaak, presentator bij RTV Oost, tekende voor de muzikale compositie van Leef. De tekst is geschreven door Diggy Dex, samen met de van oorsprong uit Haaksbergen afkomstige Thomas Berge.

In actie gekomen

Van Hoevelaak nam daarop contact op met de muziekuitgever Talpa/TMG. "Ze bleken er al van te weten en hadden zelfs al actie ondernomen. De single is intussen offline en ook het YouTube-filmpje is niet meer terug te vinden."

Tot op heden heeft de Twentse producer nog geen cent gezien van de Duitse versie. "Geen idee of dat alsnog gebeurt. Ik heb het in handen gelegd bij de muziekuitgever. Die zoeken het verder juridisch uit."