Natuurmonumenten sluit broedgebied de Sprengenberg per direct

Zangvogels zingen al, sommige bomen hebben bloesems en de eerste eierklompen van amfibieën zijn al gespot. Ruben Vermeer, boswachter van Natuurmonumenten, vertelt dat ze ook hun eigen werkzaamheden hebben stilgelegd. "Twee weken eerder, dat is best veel."

Werkzaamheden

"Normaal gebruiken we de winter om dennen te zagen, op akkers de houtwallen te snoeien en we zorgen ervoor dat de heide de ruimte krijgt. Maar we horen nu de boomleeuwerik al in het veld. En er zijn ook al baltsende korhoenders waargenomen."

Gevolgen opwarming

"Broedvogels die nu nog niet terug uit Afrika zijn, kunnen doordat de lente al eerder begint hun broedplek kwijt raken. Omdat vogels in Nederland nu voorsprong hebben. Zo zie je dat de opwarming invloed heeft op onze natuur, want deze broedvogels kunnen weggeconcurreerd worden."

Insecten

"Ook insecten kunnen hierdoor beïnvloed worden. Als bepaalde nectar nu al beschikbaar is en de insecten er nog niet zijn, dan kunnen zij hun maaltijd mislopen. Alles is zo op precies elkaar afgestemd. Als daar verandering in komt, kan het onze natuur echt omgooien."

Evenementen

Ook moeten sommige evenementen in het gebied een omleiding maken. Op de kaart hieronder is te zien om welk gebied het gaat. Er blijft nog veel ruimte over voor de recreërende bezoeker.

Het verlichtte deel van de kaart is per direct afgesloten voor publiek (Foto: Natuurmonumenten)