Overval op casino Zwolle blijkt waanidee van 'wannabe-gangster'

"Ik wou gewoon geld hebben om te blowen, dus toen heb ik het casino overvallen." Dat zegt de 22-jarige Zwollenaar Chams. "Het idee kreeg ik toen ik GTA aan het spelen was." GTA staat voor de computergame 'Grand Theft Auto', waarin de speler zich in de criminaliteit waant. Maar het plan voor de overval lijkt niet het enige waanidee van Chams, zo werd duidelijk op de rechtszitting.

Een jaar geleden gaat hij per fiets naar Jack's Casino, bij het PEC-stadion. "Ik had de route uitgetekend." Via een hoofdtelefoon luistert hij naar old school gangster-rap, om zichzelf "op te pompen". Bij het casino zwaait hij voor de ruiten, loopt de hal binnen en tovert er een pistool uit een rugzak. "Die lag bij mijn moeder en had ik gepakt. Ik wilde eerst een mes meenemen, maar ik dacht dat ik met een pistool meer kans had op slagen."

'Money money'

Het vuurwapen richt hij op de medewerkster, die verstijft van angst blijft staan en geen vin verroert. "Ik wilde dat ze geld in de tas deed, dus ik zei Money, Money." Maar de medewerkster steekt geen vinger uit. "Ik kon niet verstaan wat hij zei", zegt ze later bij de politie. Chams laadt het vuurwapen nog eens door als extra dreiging, maar nog steeds komt er geen geld in zijn tas. "Opeens vond ik het ook zielig voor die vrouw. Ik zag hoe bang ze was. En omdat ik toch geen geld kreeg, ben ik weggegaan."

Gangster

Op z'n dooie akkertje fietst Chams vervolgens weg. De overvalpoging vertelt hij alleen aan een goede vriend. Maar als later bij RTV Oost's opsporingsprogramma 'Onder De Loep' beelden van de overval worden getoond, wordt Chams herkend. Vrienden en kennissen herkennen hem aan zijn loopje. Chams wordt al gauw opgepakt en hij bekent de overval. Hij zegt tegen de agenten: "Ik ben een soort gangster."

Schizofrenie

Maar tijdens psychische onderzoeken blijkt Chams toch niet zo'n gangster. Gedragsdeskundigen zien een persoonlijkheidsstoornis. Hij hoort stemmen in zijn hoofd. Er zijn tekenen van schizofrenie. Via de reclassering wordt er een hulptraject in gang gezet. Maar Chams houdt zich niet aan de afspraken. Zo komt hij de afspraken niet na bij de psycholoog. "Ik word er gek van, telkens diezelfde vragen."

PBC

Chams wil geen hulp, hij zegt: "Ik heb gewoon iets stoms gedaan. Daar heb ik erg spijt van en daar verdien ik straf voor. Ik wil gewoon rustig in de cel zitten en geen gezeur aan m'n hoofd."

Direct cel in

Maar de rechtbank denkt er anders over. De rechters willen een goed beeld van Chams krijgen. Ze hebben vandaag besloten dat hij direct de gevangenis in moet, in afwachting van een opname in het Pieter Baan Centrum. Daar gaan onderzoekers hem zes weken lang observeren, om een beter beeld van zijn psyche te krijgen.

Chams: "Ik vind het jammer dat jullie me dwingen om hulp te accepteren. Ik wil het niet, dat geforceerde gedoe." Dat hij eerst naar de gevangenis moet, in afwachting van de opname in het PBC lijkt hem niet te deren. "Ow, dat is goed", zegt hij, terwijl hij zich nog even uitrekt.

Als de rechtszitting wordt gesloten, wordt Chams via de achterdeur weggeleid door de politie. De volgende zitting is in mei.