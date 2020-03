Bestseller over scheepsramp krijgt extra hoofdstuk met opmerkelijke Twentse link

De Hengelose auteur Frank Krake kwam recent nog in het nieuws met het spraakmakende boek Hannelore, het meisje uit de sekte. Enkele jaren geleden leverde hij ook al een bestseller af: De Laatste Getuige. Daarin beschrijft hij over het 'vergis-bombardement' op oceaanstomer Cap Arcona in mei 1945.

De geallieerden namen het schip onder vuur omdat ze dachten dat er gevluchte nazi's op zaten. Het bleek echter te gaan om overlevenden van concentratiekampen van nazi-Duitsland. Een bericht van het Zweedse Rode Kruis dat er onschuldige gevangenen aan boord waren, kwam te laat binnen. Ter illustratie: bij het bombardement kwamen vier keer zoveel slachtoffers om als bij de Titanic.

Inferno

Slechts 350 opvarenden overleefden het inferno. Onder wie Wim Aloserij, die vorig jaar op 94-jarige leeftijd overleed, twee dagen voordat hij tijdens dodenherdenking het koningspaar zou ontmoeten en een speech zou houden.

De Typhoon bommenwerpers van RAF-squadron 198 waren destijds opgestegen vanaf een kleine airstrip, dertig kilometer vanaf Delden, net over de Duitse grens. Schrijver Krake ontdekte tijdens zijn onderzoek dat de opdracht afkomstig was vanaf het RAF-hoofdkwartier van Group 84, dat sinds april was gelegerd bij Kasteel Twickel, aan de rand van Delden.

Extra hoofdstuk

Voor Krake was het aanleiding een extra hoofdstuk aan zijn boek toe te voegen over de fatale vergissing. "Het is niet bedoeld om met de vinger te wijzen, maar om de historie beter te duiden." Krake interviewde voor dit extra hoofdstuk Henry Porter (93), een voormalige officier die bij het bombardement was betrokken.

Krake spoorde de zoon op van de toenmalige squadron-leider en vermaard jachtvlieger Johnny Baldwin, die in 1952 sneuvelde in Korea. Deze zoon, James, nam een eerste exemplaar in ontvangst van bewindsvrouw Bijleveld. Dat deed hij samen met Jiddo, de zoon van Aloserij. Krake: "De vader van de ene man schoot dus de vader van de andere man van de boot. En hij joeg met de aanval zevenduizend kampgevangenen de dood in, zonder dat te weten."