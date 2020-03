Onrust bij bandenfabriek Apollo Vredestein over dreigende reorganisatie

Personeel van de Enschedese bandenfabriek Apollo Vredestein maakt zich grote zorgen over de toekomst van het bedrijf. De verwachting is dat er een grote sanering aankomt waarbij veel personeel op straat komt te staan.

Het personeel van Apollo Vredestein is voor komende donderdagmiddag bij elkaar geroepen. Kort daarvoor zal de ondernemingsraad van Apollo Vredestein de aangekondigde adviesaanvraag krijgen en worden de vakbonden ingelicht. Vooruitlopend op de verwachte boodschap heeft de 'or' bureau Berenschot al ingehuurd om 'contra-expertise' uit te voeren.

Bandenproductie krimpt

Eind vorig jaar is de productie ook nog drastisch ingekrompen; van 13.500 naar 11.500 autobanden per dag. Vijf jaar geleden waren dat nog 18.000 banden. De internationale markt voor nieuwe auto's blijft krimpen, ook in 2020 zo is de verwachting.

Daarnaast draait de nieuwe fabriek (2017 geopend) van Apollo in Hongarije steeds harder; daar is de productie afgelopen jaar opgevoerd tot 16.000 banden per dag, daarmee is 'Hongarije' de productie in Enschede dus flink voorbij gegaan.

Aantal ontslagen nog onbekend

Voor de 146 uitzendkrachten die er nu nog werken is er vanaf eind maart geen plek meer. De verwachting is dat ook voor het vaste personeel, nu nog zo'n 1.100 man, de klap groot zal zijn. Hoe veel ontslagen er vallen is nog niet bekend. Daarnaast zal het coronavirus de internationale economie ook een flinke tik geven.