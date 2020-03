GGD IJsselland krijgt veel telefoontjes over coronavirus

Er is geen sprake van paniek, maar er komen wel veel vragen binnen bij de GGD IJsselland in Zwolle over het coronavirus. Het zijn bedrijven, kinderdagverblijven, zorginstellingen, huisartsen maar ook particulieren die bellen.

De meest gestelde vragen zijn: 'Heb ik het coronavirus?' en 'Wat moet ik doen als iemand in ons bedrijf positief is bevonden op het coronavirus?' Het antwoord van Fleurs Curfs van de GGD is om rustig te blijven en hetzelfde doen als in het normale griepseizoen. Dat is een goede hygiëne en afwachten of je daadwerkelijk klachten krijgt.

In het geval dat je iemand kent met het virus, is dat de GGD dat contact opneemt om te kijken of je mogelijk besmet bent. "Je hoeft niet zelf te bellen, dat doen wij als GGD."

'Gewoon een griepje'

Het coronavirus is inderdaad een griep, maar zegt Curfs, wel een nieuwe griep. "Mensen zijn hier nog niet immuun voor dus de verspreiding en besmetting gaat heel snel. En wat niet wenselijk is, is dat heel veel mensen straks tegelijk ziek zijn. dat willen we graag voorkomen. De verschijnselen lijken inderdaad op die van een gewone griep."

Maatschappelijke gevolgen coronavirus

In de regio van GGD IJsselland houden grote instellingen het coronanieuws goed in de gaten. Bij zorginstelling 't Zand, waar een kwetsbare groep ouderen woont, wordt altijd goed opgelet tijdens een griepepidemie. Momenteel worden de hygiëne regels nog eens extra onder de aandacht gebracht.

Net als bij de gemeente Zwolle of Hogeschool Windesheim is er geen sprake van paniek. Een woordvoerder van de gemeente zegt wel dat het in de gaten moet worden gehouden, want als veel mensen tegelijk ziek zijn kunnen bedrijven of instellingen stil komen te liggen en dan zijn de maatschappelijke gevolgen groot.

Testen op virus

Mensen bellen ook de GGD of zij uit voorzorg getest kunnen worden op het coronavirus. Maar dat kan niet. "Je moet aan bepaalde voorwaarden doen. Als je uit een risicogebied terug bent, bijvoorbeeld vakantie in bepaalde delen van Italië en je krijgt klachten, dan ga je eerst thuis uitzieken en probeer dan zo min mogelijk contact te hebben met anderen. Als de klachten verergeren, bel dan met de huisarts."