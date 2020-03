WOII in foto's: de deportatie van Rijssenaar Izaäk Heijman

Deze foto is recent ontdekt en is het enig bekende beeld van het wegvoeren van Joden in Twente. Het beeld is gemaakt in 1943, we zien hoe de Joodse Rijssenaar Izaäk Heijman, 95 jaar oud, met zijn tas verscholen achter zijn dochter Rachel, richting de Haarstraat wandelt. Daar staat een bus klaar die hem naar kamp Westerbork zal vervoeren. Heijman zal niet meer terugkeren.

In april 1943 wordt hij vermoord in vernietigingskamp Sobibor. Heijman was de oudste inwoner van Rijssen die werd weggevoerd en hij wordt gezien als een van de oudste Holocaust-slachtoffers. Ter nagedachtenis is er een straatnaam in Rijssen naar hem vernoemd.

Joodse Rijssenaar Izaäk Heijman afgevoerd naar Westerbork (Foto: Foto: Hendrik de Goeijen / Bron: Archief Rijssens Museum)

